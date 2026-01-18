Σούπερ μάρκετ: Τι ώρα κλείνουν σήμερα

Οι καταναλωτές πραγματοποιούν τα τελευταία τους ψώνια, σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, καθώς ορισμένα σούπερ μάρκετ λειτουργούν, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των πελατών.

Η Κυριακή αυτή είναι η πρώτη από τις δύο που προβλέπεται άνοιγμα καταστημάτων μέσα στην εκπτωτική περίοδο, αφού ανοιχτά θα είναι και την επόμενη Κυριακή, 25 Ιανουαρίου. Παρόλα αυτά, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά τις Κυριακές των εκπτώσεων.

Εξαιρέσεις αποτελούν συγκεκριμένα μικρά καταστήματα που λειτουργούν έτσι κι αλλιώς με διευρυμένο ωράριο, όπως τα AB Shop & Go και τα OK Markets, τα οποία δουλεύουν κανονικά.

Πιο συγκεκριμένα:

Τα LIDL άνοιξαν στις 11:00 και θα κλείσουν στις 20:00.

Ορισμένα καταστήματα του ΑΒ Βασιλόπουλου είναι επίσης ανοιχτά σήμερα και λειτουργούν ως εξής: