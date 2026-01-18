Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο μέχρι τον Ιούνιο - Ποια τμήματα επηρεάζονται

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου, λόγω εργασιών σε τμήματα της Αττικής Οδού, στους Δήμους Ελευσίνας, Ασπρόπυργου και Φυλής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Αττικής Οδού, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 1,500 και 13,000 , εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Τοπικός αποκλεισμός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), όπου αυτή υφίσταται.

Τοπικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας στο ύψος Α/Κ (ανισόπεδος κόμβος).

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Διαβάστε επίσης