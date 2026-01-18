Θεσσαλονίκη: Φυτεύτηκαν 1.000 νέα δέντρα στην Τριανδρία

Συμμετείχαν περίπου 150 εθελοντές

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Φυτεύτηκαν 1.000 νέα δέντρα στην Τριανδρία
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τη συμμετοχή περίπου 150 εθελοντών που αψήφησαν το κρύο, φυτεύτηκαν το πρωί 1.000 νέα δέντρα στην περιοχή της Τριανδρίας. Με τη σημερινή δράση, οι δενδροφυτεύσεις του τελευταίου διαστήματος στη Θεσσαλονίκη πλησιάζουν πλέον τις 20.000.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη δράση του ΣΚΑΪ «Όλοι μαζί μπορούμε» και τη διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας, συνέχισαν και σήμερα τις παρεμβάσεις ενίσχυσης του αστικού πρασίνου σε κάθε γειτονιά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:12ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Κυβέρνηση και SDF συμφωνούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός – Κρατικά ΜΜΕ

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Πέντε αστυνομικοί αψήφησαν τις φλόγες για να σώσουν εγκλωβισμένους συμπολίτες

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS: Πουλήθηκε, βιάστηκε, εξαναγκάστηκε σε γάμο - Η δραματική απόδραση

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία, πώς μπορεί να το επιτύχει και ποια θα ήταν η αντίδραση της Ευρώπης

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Νεκρός βρέθηκε στο Μιχαλίτσι 75χρονος αγνοούμενος

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Σφίγγει ο κλοιός για τους Κούρδους - Οι ισλαμιστές του Τζολάνι πολιορκούν και τη Ράκα

17:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Στο +7 η Καλαμάτα, γκέλα για τον Πανιώνιο

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό με δεμένο το ρύγχος του στα Πλατανίδια

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα 2.000 μέτρα στον Ταΰγετο: 4 από τους 8 εγκλωβισμένους ορειβάτες έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Ερφάν Σολτανί: Απόδειξη ζωής - Συναντήθηκε με την οικογένειά του σύμφωνα με ΜΚΟ

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Έκλειναν επί χρόνια μετανάστες σε υπόγεια φυλακή - «Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Τζέσικα Μορέτι: «Κινηματογραφούσε τη φωτιά» στο Κραν Μοντανά - Διέγραψε το βίντεο και σχεδίαζε απόδραση με αεροπλάνο

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άρπαξε οστά από τάφο και ζήτησε 1.000 ευρώ για να τα επιστρέψει

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φυτεύτηκαν 1.000 νέα δέντρα στην Τριανδρία

16:42LIFESTYLE

Τζέιν Φόντα: Σε αναπηρικό καροτσάκι στα 88, αλλά λαμπερή και με στιλ

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 44χρονος δράστης

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Παράνοια στην Αγγλία: Απολύουν νοσοκόμα γιατί αποκάλεσε... «κύριο» τρανς παιδόφιλο!

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής – Έπεσε σε γκρεμό μεγάλου ύψους

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Κοινή απάντηση των «8» στον Τραμπ για τους δασμούς - Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγουν τα χιονοδρομικά κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο «αλλάζει» τον καιρό από Τρίτη - Πιθανά προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα 2.000 μέτρα στον Ταΰγετο: 4 από τους 8 εγκλωβισμένους ορειβάτες έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Κοινή απάντηση των «8» στον Τραμπ για τους δασμούς - Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάδελφος κοινοτάρχη στο Newsbomb: «Αν ήθελε να κάνει κακό, θα το είχε κάνει» - Στο επίκεντρο η 44χρονη σύζυγος του θύματος και οι αναρτήσεις στα social media

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Τζέσικα Μορέτι: «Κινηματογραφούσε τη φωτιά» στο Κραν Μοντανά - Διέγραψε το βίντεο και σχεδίαζε απόδραση με αεροπλάνο

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άρπαξε οστά από τάφο και ζήτησε 1.000 ευρώ για να τα επιστρέψει

15:39ΕΛΛΑΔΑ

«Το Κελί»: Ο πρώην κατάδικος Μπάμπης Θεολόγης κάνει ριάλιτι τη ζωή στη φυλακή

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

16:42LIFESTYLE

Τζέιν Φόντα: Σε αναπηρικό καροτσάκι στα 88, αλλά λαμπερή και με στιλ

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό με δεμένο το ρύγχος του στα Πλατανίδια

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 44χρονος δράστης

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο μέχρι τον Ιούνιο - Ποια τμήματα επηρεάζονται

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής – Έπεσε σε γκρεμό μεγάλου ύψους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ