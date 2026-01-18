Θεσσαλονίκη: Φυτεύτηκαν 1.000 νέα δέντρα στην Τριανδρία

Με τη συμμετοχή περίπου 150 εθελοντών που αψήφησαν το κρύο, φυτεύτηκαν το πρωί 1.000 νέα δέντρα στην περιοχή της Τριανδρίας. Με τη σημερινή δράση, οι δενδροφυτεύσεις του τελευταίου διαστήματος στη Θεσσαλονίκη πλησιάζουν πλέον τις 20.000.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη δράση του ΣΚΑΪ «Όλοι μαζί μπορούμε» και τη διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας, συνέχισαν και σήμερα τις παρεμβάσεις ενίσχυσης του αστικού πρασίνου σε κάθε γειτονιά.