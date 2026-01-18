Θρίλερ στα 2.000 μέτρα στον Ταΰγετο: 4 από τους 8 εγκλωβισμένους ορειβάτες έχουν τραυματιστεί

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού ομάδας ορειβατών από δύσβατο σημείο (περίπου στα 2.000 μέτρα), κοντά στη κορυφή "Προφήτης Ηλίας", στον Ταΰγετο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στη 1μμ για ομάδα 8 ορειβατών σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχει επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της, ο οποίος, όπως έχει «μεταφέρει» στις πυροσβεστικές δυνάμεις, τέσσερα μέλη έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής. Για το λόγο αυτό έχει κινητοποιηθεί ήδη ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ το οποίο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική θα προσεγγίσει σε ασφαλές σημείο.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού έχουν κινητοποιηθεί 41 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου, ενώ μεταβαίνει ένα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι ορειβάτες γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν σε χαράδρα, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα.

