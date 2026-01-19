Φωτιά στο Μενίδι: Καταστράφηκε ολοσχερώς το εργοστάσιο – Τι αποκάλυψε ο αντιδήμαρχος στο newsbomb.gr

Μεγάλη πυρκαγιά, περίπου στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 19/1), σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι.

Η φωτιά πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των εύφλεκτων υλικών που βρίσκονταν στο εσωτερικό του εργοστασίου.

Στην περιοχή ήχησε τα ξημερώματα το 112, προκειμένου οι κάτοικοι να προφυλαχθούν από τους καπνούς.

Στο σημείο αρχικά έσπευσαν 22 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πλέον, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Το εργοστάσιο πλαστικών, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά απείλησε διπλανή επιχείρηση, ωστόσο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων αποτράπηκε ο κίνδυνος. Η εικόνα της φωτιάς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ειναι καλύτερη.

Πληροφορίες για κλοπή και εμπρησμό

Όπως δήλωσε στο newsbomb.gr ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες άγνωστοι επιχείρησαν να κλέψουν το εργοστάσιο και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά.

Πάντως, μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.