Tα 6 πιο επικίνδυνα μέρη να βρίσκεσαι εάν ξεσπάσει ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος

Τα σημεία του πλανήτη στα οποία δεν πρέπει να βρίσκεστε σε περίπτωση που ξεσπάσει ο «Αρμαγεδδώνας»

Tα 6 πιο επικίνδυνα μέρη να βρίσκεσαι εάν ξεσπάσει ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος
Με τις εντάσεις παγκοσμίως να αυξάνονται, ο κίνδυνος να ξεσπάσει ένας Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος έχει έρθει πολύ κοντά και καλό θα είναι να γνωρίζετε σε ποιο σημειο του πλανήτη δεν θα πρέπει να βρίσκεστε...αν και όποτε συμβεί.

Σίγουρα κάποια σημεία τα έχετε σκεφτεί, ίσως και όχι, αλλά υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ προέτρεψε την Ευρώπη να είναι «προετοιμασμένη για πόλεμο» εάν η Ρωσία αποφασίσει ποτέ να επιτεθεί, εν μέσω του πολέμου της με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανάλυση της Express, αυτά είναι τα μέρη που είναι τα χειρότερα για να ζεις ή να βρίσκεσαι αν συμβεί ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος.

ΗΠΑ

Εάν οι ΗΠΑ πρόκειται να είναι βασικός παίκτης στη σύγκρουση, θα θέλετε να είστε όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα επερχόμενα αντίποινα.

Υπό το πρίσμα της αναστολής της στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, το μόνο που χρειάζεται να συμβεί είναι για άλλους μεγάλους παίκτες με μεγάλες στρατιωτικές δυνατότητες και οι αμερικανικές τοποθεσίες θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν παγκοσμίως.

Ένας ειδικός είπε μάλιστα τουλάχιστον 15 πόλεις των ΗΠΑ συγκεκριμένα θα ήταν πιθανό να στοχοποιηθούν σε περίπτωση πολέμου.

Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει εμπλακεί σε μια μακροχρόνια σύγκρουση με την Παλαιστίνη και μετά την επίθεση από ιρανικούς πυραύλους, οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξήθηκαν.

Ιράν

Το Ιράν εκτοξεύει πυραύλους και τους παίρνει επίσης.

Έχοντας βομβαρδιστεί από τις ΗΠΑ αφού ισχυρίστηκε ότι δημιουργούσε πυρηνικά υλικά και στη συνέχεια έστειλε στο Ισραήλ τη δική του σειρά βομβών σε αντίποινα, το Ιράν δεν είναι ασφαλές μέρος για να κρυφτείς κατά τη διάρκεια του 3ου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ρωσία

Η Ρωσία είναι απασχολημένη με τον πόλεμό της στην Ουκρανία εδώ και 4 χρόνια και λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές της κατά της Δύσης, του ΝΑΤΟ και του Ηνωμένου Βασιλείου, φαίνεται σαν μια ασταθής επιλογή για ασφάλεια.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε πρόσφατα τα ευρωπαϊκά έθνη ότι εάν η Ευρώπη ξεκινήσει πόλεμο με τη Ρωσία, η Μόσχα θα είναι προετοιμασμένη.

«Αν η Ευρώπη θέλει ξαφνικά να ξεκινήσει έναν πόλεμο μαζί μας και τον ξεκινήσει», είπε ο Πούτιν, προσθέτοντας: «Τότε θα τελείωνε τόσο γρήγορα για την Ευρώπη που η Ρωσία δεν θα είχε κανέναν να διαπραγματευτεί».

Ταϊβάν

Η Ταϊβάν είναι μια αμφισβητούμενη τοποθεσία, η οποία έχει δει την Κίνα να απειλεί να την καταλάβει. Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να «επανενώσει» τις δύο χώρες, με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να λέει το 2021 ότι η «επανένωση» της Κίνας και της Ταϊβάν πρέπει να συμβεί.

Στην πρωτοχρονιάτικη ομιλία του, ο Πρόεδρος Σι εξέφρασε και πάλι τη σημασία αυτού, λέγοντας: «Η επανένωση της πατρίδας μας, μια τάση των καιρών, είναι ασταμάτητη».

Ωστόσο, η Ταϊβάν δηλώνει ότι θα παραμείνει ανεξάρτητη, ειδικά μετά τις κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν γύρω από το νησί νωρίτερα αυτό το μήνα.

Έτσι, εάν ξεσπάσει πόλεμος, η Κίνα μπορεί να προσπαθήσει να το καταλάβει, αναμένοντας τα αντίποινα...

Βόρεια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα είναι σύμμαχος με τη Ρωσία εδώ και αρκετά χρόνια και έχει επιδείξει τις πυραυλικές της δυνατότητες. Έτσι, ίσως θα πρέπει να αποφύγετε εάν ξεσπάσει πόλεμος.

Όσο για το αν θα συμβεί, ο καθηγητής Alex Wellerstein του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Stevens μοιράστηκε προηγουμένως τις σκέψεις του για την πιθανότητα πολέμου.

«Εάν ο αντίπαλος είναι η Ρωσία και ο στόχος τους είναι να απενεργοποιήσουν τα αντίποινα των ΗΠΑ, τα κέντρα διοίκησης και οι τοποθεσίες ICBM θα χτυπηθούν πρώτα. Εάν ο επιτιθέμενος είναι αδίστακτος, μπορεί να στοχοποιηθούν συμβολικές ή πυκνοκατοικημένες περιοχές» ανέφερε.

