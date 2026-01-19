Ταΰγετος: Στο νοσοκομείο οι ορειβάτες - «Είχαν κακώσεις και δεν μπορούσαν να περπατήσουν»

Τις δραματικές στιγμές της διάσωσης των 8 ορειβατών από χαράδρα στον Ταΰγετο σε υψόμετρο 2.000 μέτρων περιέγραψε ο οδηγός βουνού, Χρήστος Μπελογιάννης που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην επιχείρηση απεγκλωβισμού τους.

«Έτυχε να βρίσκομαι το καταφύγιο. Τη στιγμή που έφτασα πήραμε το σήμα ότι έγινε το ατύχημα και χωρίς να έχω ιδιαίτερο εξοπλισμό με ό,τι είχα, μάζεψα και από άλλους φίλους έτρεξα πάνω και στους βρήκα στο σημείο του ατυχήματος σχεδόν, την ώρα που επιχειρούσε το ελικόπτερο», είπε ο Χρήστος Μπελογιάννης, που εξήγησε ότι το ελικόπτερο δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα για τη διάσωση.

«Κατ’ αρχήν αυτοί οι ορειβάτες είχαν κακώσεις στα κάτω άκρα επειδή το βουνό είναι πολύ παγωμένο στα ψηλά, φορούσαν κραμπόν, δηλαδή αυτά τα καρφιά τα οποία βάζουν κάτω από την μπότα, οπότε όταν γλίστρησαν προς το κάτω με τα καρμπόν να σκαλώνουν προς τα κάτω είχαν κακώσεις στα κάτω άκρα. Δεν φαίνονταν να έχουν πολύ σοβαρό τραυματισμό αλλά σίγουρα δεν μπορούσαν να περπατήσουν», εξήγησε ο οδηγός βουνού, που ανέφερε ότι οι ορειβάτες ήταν σε κατάσταση σοκ από το ατύχημα.

«Επειδή πάνω φυσούσε αρκετά έπρεπε να πάρουμε μία γενναία απόφαση μαζί με τους εκπαιδευτές τους οι οποίοι είναι πάρα πολύ έμπειροι και ικανοί. Και αποφασίσαμε να εγκαταλείψουμε την ιδέα του ελικοπτέρου που έτσι κι αλλιώς δεν θα γινόταν τίποτα και να τους κατεβάσουμε προς τα κάτω. Και ξεκίνησε η πορεία. Μοιράσαμε τα σχοινιά τους δέσαμε, στήσαμε μία επιχείρηση. Εκεί πλέον υπήρχε αυτοδιάσωση. Δεν υπήρχε διάσωση. Ό,τι είχαμε εμείς πάνω με αυτά τα λίγα που είχαμε προχωρούσαμε. Οι πρώτοι που μας προσέγγισαν ήταν η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης με συμμετοχή και ενός αντιδημάρχου το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και συγκινητικό. Ήξεραν το βουνό και ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα οι άνθρωποι με ό,τι είχαν χωρίς πολλά πράγματα και αποδείχθηκε πάρα πολύ χρήσιμο γιατί ξέρετε ότι οι τραυματίες όσο καλά και να είναι σιγά σιγά με το χρόνο καταρρέουν», τόνισε ο Χρήστος Μπελογιάννης.

Οι τέσσερις ορειβάτες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, μεταφέρθηκαν αρχικά στο καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σπάρτης.

«Δεδομένης της πτώσης που είχανε, έχουν πολύ ελαφρούς τραυματισμούς. Σήμερα θα πάρουν όλοι εξιτήριο, απ’ ότι κατάλαβα, για να γυρίσουν στα σπίτια τους. Κυρίως είχανε κακώσεις στα κάτω άκρα, λόγω του ότι όλοι φοράγανε κραμπόν, αυτά τα καρφιά που φοράνε στα παπούτσια όταν είναι παγωμένο το βουνό. Είχαν κακώσεις και δεν μπορούσανε να περπατήσουνε», σημείωσε ο Χρήστος Μπελογιάννης.

Κακούρος: «Οι δυνάμεις τους σιγά σιγά τους εγκατέλειπαν»

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, Δημοσθένης Κακούρος πήρε επίσης μέρος στη διάσωση και εξήγησε ότι «χρειάστηκε να στηθεί μία τεράστια επιχείρηση αφού το ελικόπτερο δεν μπόρεσε να προσεγγίσει λόγω του αέρα στο σημείο Πόρτες όπου είχαν αυτοί εγκλωβιστεί μετά το ατύχημά τους. Εφόσον απαιτούνταν η μεταφορά τους και έπρεπε να γίνει με τον δύσκολο τρόπο ήταν απαραίτητο να γίνει αυτό με πολύ μεγάλες δυνάμεις προκειμένου η μεταφορά τους να γίνει το συντομότερο δυνατόν».

Και συνέχισε: «Έτσι και έγινε. Προσεγγίσαμε πρώτα με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης λόγω εγγύτητας και αφού αξιολογήσαμε την κατάσταση βάλαμε τον πρώτο σε φορείο προκειμένου να μεταφερθεί και σιγά σιγά προωθούνταν και άλλες δυνάμεις».

«Τους συναντήσαμε περιπατητικούς όλους. Βέβαια σε μία κατάσταση που οι δυνάμεις τους σιγά σιγά τους άφησαν γιατί ήταν ήδη αρκετές ώρες εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες, είχαν ήδη ένα ατύχημα που τους είχε στρεσάρει πάρα πολύ οπότε αναλόγως ξεκινήσαμε να τους βάζουμε στα φορεία», σημείωσε ο Δημοσθένης Κακούρος.

Σε ερώτηση πώς έγινε το ατύχημα ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι «ξεκινώντας να κατέβουν από την κορυφή του Ταϋγέτου έχει μία πολύ απότομη πλαγιά και πάνω σε αυτή γλίστρησαν. Επειδή ήταν δεμένοι ο ένας παρέσυρε τον άλλον».