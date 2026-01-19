Renault Filante: Το νέο μεγάλο SUV-ναυαρχίδα των Γάλλων
Η Renault παρουσίασε επίσημα το Filante, το νέο μεγάλων διαστάσεων SUV που αναλαμβάνει ρόλο ναυαρχίδας στη γκάμα της, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Νότια Κορέα.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της γαλλικής φίρμας που εξελίχθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου «International Game Plan 2027», το οποίο είχε ανακοινωθεί το 2023.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:57 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Χίος: Στο νοσοκομείο γυναίκα διαιτητής - Της επιτέθηκε προπονητής
10:52 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τατόι: Με γοργούς ρυθμούς η αποκατάσταση - Αυτά θα είναι τα μουσεία
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Renault Filante: Το νέο μεγάλο SUV-ναυαρχίδα των Γάλλων
10:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Τροχαίο με έναν νεκρό στα Καπετανιανά
10:18 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Πώς αποκωδικοποιούν στο Μαξίμου τις δημοσκοπήσεις - Ο ρόλος Τσίπρα - Καρυστιανού - Οι εκλογές του 2027 και το σενάριο συγκυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ
08:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το ύστατο χαίρε στην πριγκίπισσα Ειρήνη στη Μητρόπολη Αθηνών
10:18 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Πώς αποκωδικοποιούν στο Μαξίμου τις δημοσκοπήσεις - Ο ρόλος Τσίπρα - Καρυστιανού - Οι εκλογές του 2027 και το σενάριο συγκυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ
06:56 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα νέα στοιχεία που αποκάλυψε για το κόμμα της η Μαρία Καρυστιανού
20:09 ∙ WHAT THE FACT