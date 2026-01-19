Μαρινάκης: Εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι 4 συμβάσεις για έρευνα υδρογονανθράκων - LIVE

Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη

Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη

Eurokinissi
Παρακολουθήστε την σημερινή ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Αρχικά ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία εκφράζοντας την συμπαράσταση της ελληνικής κυβέρνησης. Στα 232,6 ευρώ ανα μεγαβατώρα διαμορφώθηκε η τιμή ρεύματος στην Ελλάδα, χαμηλότερα από το μέσο ότι της ΕΕ.

Η Ελλάδα κατέγραψε το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης απασχόλησης στις χώρες του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι 4 συμβάσεις των ερευνών για τους υδρογονάνθρακές από τη Chevron και μένει η έγκριση από τη Βουλή. Στόχος είναι να ξεκινήσουν οι έρευνες μέσα στο 2026.

Αύριο το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

Για το κόμμα Καρυστιανού και για κάποιες συγκρίσεις με άλλους που μπήκαν στην πολιτική παλιότερα απάντησε: «Να κάνει πρώτα κόμμα, να δούμε τις θέσεις και τα στελέχη για να αντιπαρατεθούμε πολιτικά. Είναι άλλο πράγμα να μπαίνει κάποιος στην πολιτική λόγω μιας προσωπικής εμπειρίας και άλλο να χρησιμοποιεί το συλλογικό τραύμα»

Ακολουθεί η εισαγωγική τοποθέτηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:


Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα,

Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα εκ μέρους της ελληνικής Κυβέρνησης να εκφράσω την αλληλεγγύη μας στον Ισπανικό λαό για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, το οποίο συνέβη χθες. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειες των θυμάτων και τις πιο θερμές ευχές μας για ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν. Οι σκέψεις μας είναι στο πλευρό τους.
----
Από τη νομοθέτηση του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών το 2022 μέχρι τα τέλη του 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 50.710 επιτυχείς ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 15,7 δισ. ευρώ.

O τέταρτος χρόνος εφαρμογής του μηχανισμού έκλεισε με θεαματική αύξηση ρυθμίσεων, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, κυρίως χάρη στη νομοθετική παρέμβαση τον Απρίλιο του 2025 για τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων και την υποχρεωτική συμμετοχή́ των πιστωτών.

Συνολικά, το 2025 σημειώθηκαν 21.680 επιτυχείς αναδιαρθρώσεις, ενώ το 2022, δηλαδή τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, επετεύχθησαν 2.706. Αριθμός που, σήμερα, είναι πιο κοντά στις μηνιαίες ρυθμίσεις. Από τη σύγκριση των επιδόσεων των δύο ετών προκύπτει αύξηση άνω του 700% στις ρυθμίσεις.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, τόσο για την οικονομική ανακούφιση των οφειλετών και την ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας, όσο και για τον περιορισμό του ιδιωτικού χρέους.
- - - -

Χαμηλότερα από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε η λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στα 232,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 246 ευρώ ανά μεγαβατώρα του μέσου ορού στην ΕΕ, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 19η θέση ως προς το οικιακό τιμολόγιο, το οποίο ήταν φθηνότερο από χώρες όπως: η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Στο μεταξύ, με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το 2024 οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αντιπροσώπευαν το 47,5% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ. Με αυτή την εξέλιξη, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα στην ΕΕ, με το 51,2% της ενέργειας που καταναλώθηκε να έχει παραχθεί από ΑΠΕ.

- - - -

Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που τροφοδοτήθηκε από τη μείωση της ανεργίας και από την αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό.

Στις ηλικίες 15-64 ετών, μάλιστα, το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 64,6% το τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 1,4%, σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Πρόκειται για ρεκόρ απασχόλησης για την Ελλάδα.

- - - -

Εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι τέσσερις συμβάσεις που αφορούν στους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy και πλέον απομένει η προώθησή τους προς έγκριση στη Βουλή.

Η διαδικασία κινείται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Απώτερος στόχος είναι οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες να ξεκινήσουν μέσα στο 2026.

- - - -

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε, έως τις 28 Ιανουαρίου, το σχέδιο νόμου: «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι βασικοί του άξονες αφορούν στα εξής:

1. Πιο εύκολη επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

2. Πλήρης προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

3. Επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών

Στην πράξη θα έχουμε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις και πιο εύκολα επεκτάσεις συλλογικών συμβάσεων. Κατ’ αυτό τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις σε μισθούς και σε παροχές.

- - - -

Συγκροτήθηκε Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων από εξειδικευμένα στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του ΟΤΕ. Αντικείμενό της είναι η υλοποίηση των συστάσεων του πορίσματος της Επιτροπής Διερεύνησης, για το περιστατικό που συνέβη στο FIR Αθηνών στις 4 Ιανουαρίου.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η καλύτερη εποπτεία και η ταχεία αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών ζητημάτων στα συστήματα αεροναυτιλίας. Στο μεταξύ, με τη σύμβαση 69/2025 που υπεγράφη τον Οκτώβριο 2025 για την προμήθεια πομποδεκτών VHF, θα καλυφθούν οι ανάγκες για αυξημένη τηλεμετρία των πομποδεκτών στους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς. Βάσει χρονοδιαγράμματος, μέσα στον Φεβρουάριο του 2026 θα παραληφθούν τα πρώτα συστήματα.

Οι εγκαταστάσεις θα αρχίσουν στοχευμένα στους απομακρυσμένους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς, θωρακίζοντας το σύστημα επικοινωνιών του FIR από συναφούς φύσεως προβλήματα με το συμβάν της 4ης Ιανουαρίου.

- - - -

Αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 10:00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

