Nταβός 2026: «Μία πτήση με ιδιωτικό τζετ για κάθε τέσσερις συμμετέχοντες» καταγγέλλει η Greenpeace

Ένας στους 4 συμμετέχοντες φέτος ταξιδεύει στο Νταβός με το ιδιωτικό του αεροπλάνο, καταγγέλλει η Greenpeace. Το 70% των πτήσεων θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιηθεί με τρένο

Nταβός 2026: «Μία πτήση με ιδιωτικό τζετ για κάθε τέσσερις συμμετέχοντες» καταγγέλλει η Greenpeace
Άνοιξε τις πύλες του το ετήσιο φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία
Η ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας φέρνει κάτω από την ίδια στέγη ηγέτες επιχειρήσεων, αρχηγούς κυβερνήσεων, κεντρικούς τραπεζίτες και άλλους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως η οικονομία, η γεωπολιτική, το κλίμα, η τεχνητή νοημοσύνη, η υγεία και άλλα. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί φτάνουν ολοένα και περισσότερο με ιδιωτικά τζετ, έναν από τους πιο κλιματικά επιζήμιους τρόπους ταξιδιού.

Καθώς η σύνοδος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) ξεκίνησε σήμερα (19/1) στο Νταβός, μια νέα έκθεση αποκαλύπτει μια έντονη αντίφαση. Πάνω από 1.000 ιδιωτικά τζετ αναμένεται να προσγειωθούν σε κοντινά αεροδρόμια. Οι επικριτές το αποκαλούν κλιματική υποκρισία, καθώς οι εκπομπές ρύπων ανταγωνίζονται αυτές χιλιάδων αυτοκινήτων.

Οι αρχές των αεροδρομίων εκτιμούν περίπου 1.000 επιπλέον κινήσεις αεροσκαφών σε αεροδρόμια κοντά στο Νταβός αυτή την εβδομάδα. Μια έκθεση της Greenpeace που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιανουαρίου επιβεβαιώνει ότι η κίνηση ιδιωτικών τζετ έχει τριπλασιαστεί από το 2023, μετατρέποντας τους ελβετικούς διαδρόμους σε χώρους στάθμευσης για τους υπερπλούσιους.

Ένα τζετ για κάθε τέσσερις επισκέπτες

Με περίπου 3.000 συμμετέχοντες να παρακολουθούν την εκδήλωση, τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι υπάρχει περίπου μία πτήση ιδιωτικού τζετ για κάθε τέσσερις επισκέπτες. Αυτή η συγκλονιστική αναλογία υπογραμμίζει την εξάρτηση από τα πολυτελή ταξίδια ακόμη και μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Λίγες αναλύσεις δείχνουν ότι σχεδόν το 50% αυτών των πτήσεων καλύπτουν αποστάσεις μικρότερες από 900 χιλιόμετρα. Πολλοί συμμετέχοντες πετούν από ευρωπαϊκούς κόμβους όπως το Παρίσι ή το Μιλάνο, ταξίδια που θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν σε λίγες ώρες με το αποτελεσματικό, χαμηλό σε εκπομπές άνθρακα σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελβετίας.

Το κόστος άνθρακα

Σε μία μόνο ώρα με ένα ιδιωτικό τζετ εκπέμπενται περίπου δύο τόνοι CO2.
Για λόγους σύγκρισης, το μέσο αυτοκίνητο εκπέμπει περίπου 4,6 τόνους σε ένα ολόκληρο έτος. Σε μόλις μία εβδομάδα, ο στόλος του Νταβός θα παράγει εκπομπές ισοδύναμες με χιλιάδες πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ συχνά απαντά στην κριτική προωθώντας τα Βιώσιμα Αεροπορικά Καύσιμα (SAF). Ωστόσο, τα καύσιμα SAF αντιπροσωπεύουν σήμερα λιγότερο από το 0,1% των παγκόσμιων καυσίμων αεριωθούμενων, γεγονός που οδηγεί τους επικριτές να απορρίπτουν αυτούς τους ισχυρισμούς ως «πράσινο ξέπλυμα» που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύσει τη φήμη των VIP συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με νέα έκθεση της Oxfam, το πλουσιότερο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι υπεύθυνο για περισσότερες εκπομπές άνθρακα από το φτωχότερο 66% μαζί.

