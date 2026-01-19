Nταβός: Aνοίγει σήμερα η αυλαία για το ετήσιο ραντεβού της παγκόσμιας ελίτ

Η μάχη για το μέλλον της Γροιλανδίας θα είναι ένας από τους καυτούς «φακέλους» που θα απασχολήσει τους συμμετέχοντες στη συγκέντρωση παγκόσμιων ηγετών και επιχειρήσεων στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) του Νταβός που ξεκινά σήμερα στις ελβετικές Άλπεις. Η φετινή συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο ευρύτατης γεωπολιτικής αναταραχής σε πολλά μέτωπα.

Η ετήσια συνάντηση των πολιτικών και επιχειρηματικών ελίτ στο Νταβός σημειώνεται καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη δοκιμασία στην ιστορία της, όσον αφορά τη σχέση της με την Ουάσινγκτον, το οικονομικό της μοντέλο και την αρχιτεκτονική ασφαλείας της. Για τους περισσότερους θαμώνες του Νταβός, η Κυριακή πριν από τη μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική σύνοδο κορυφής στον κόσμο φάνηκε ασυνήθιστα φορτωμένη. Το φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, λένε, υπόσχεται να είναι μοναδικό.

Στην κατά τα άλλα γαλήνια ελβετική πόλη-θέρετρο, η ανησυχία για την προσμονή γινόταν ολοένα και πιο αισθητή. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα μέσα της εβδομάδας, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη Σύνοδο Κορυφής μετά από έξι χρόνια, φτάνοντας εν μέσω εντάσεων σχετικά με τις προσπάθειές του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τις απειλές του για δασμολογικούς δασμούς εναντίον Ευρωπαίων συμμάχων και τη στρατιωτική του επέμβαση στη Βενεζουέλα.

Η κεντρική ομιλία του Τραμπ την Τετάρτη είναι πιθανό να επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στις ανησυχίες που υπάρχουν στην πατρίδα του. Ο πρόεδρος αντιμετωπίζει εγχώριες πιέσεις σχετικά με τις τιμές των ακινήτων, και θέλει να αντισταθμίσει αυτήν την πίεση αποκαλύπτοντας «πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους στέγασης» και «διαφημίζοντας την οικονομική του ατζέντα που ώθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ηγηθούν του κόσμου στην οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Διαδηλώσεις κατά των ισχυρών

Αλλά ο Τραμπ θα απευθυνθεί επίσης απευθείας στους Ευρωπαίους ηγέτες. Θα «τονίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη πρέπει να αφήσουν πίσω τους την οικονομική στασιμότητα και τις πολιτικές που την προκάλεσαν», δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε πρόσφατα με δασμούς τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ εάν δεν υποστηρίξουν την προσπάθειά του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία. Ευρωπαίοι στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στη Γροιλανδία τις τελευταίες ημέρες σε απάντηση στις αμερικανικές απειλές.

Η σειρά των κινήσεων έχει προκαλέσει σημαντική ανησυχία στους ηγέτες της Ευρώπης, οι οποίοι βλέπουν την προσπάθεια να πάρει τον έλεγχο του αρκτικού νησιού «είτε τους αρέσει είτε όχι» ως υπονόμευση των θεμελίων του ΝΑΤΟ και διακύβευση μιας μακραίωνης φιλίας που σφυρηλατήθηκε από την πυρκαγιά στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Την Κυριακή, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην οποία αναφέρουν ότι οι ενέργειες του Τραμπ για τη Γροιλανδία ενέχουν τον κίνδυνο μιας «επικίνδυνης καθοδικής πορείας» και υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις, σε ένα από τα πιο έντονα διατυπωμένα μηνύματα προς την Ουάσινγκτον τα τελευταία χρόνια.

Άλλοι, όπως ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα, λέγοντας: «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε (για την επίλυση του ζητήματος της Γροιλανδίας) και ανυπομονώ να τον δω στο Νταβός αργότερα αυτή την εβδομάδα».

Ό,τι συμβαίνει στο Νταβός δεν μένει στο Νταβός

Υπάρχει επίσης το ζήτημα του συνεχιζόμενου ολοκληρωτικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, στον οποίο ο Τραμπ προσπαθεί απεγνωσμένα να βάλει ένα τέλος. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα εμφανιστεί επίσης αυτοπροσώπως στο Νταβός, ελπίζει να συναντηθεί με τον Τραμπ για να υπογράψει νέες εγγυήσεις ασφαλείας για μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία. Οι ηγέτες της G7 επιδιώκουν επίσης συζητήσεις για την Ουκρανία.

Η μεγαλύτερη αντιπροσωπεία της Ουάσινγκτον που συμμετείχε ποτέ στο Νταβός περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν διαδραματίσει όλοι ρόλους στο θέμα της Ουκρανίας.

Ενώ ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι δεν έχουν προγραμματιστεί διμερείς συναντήσεις, η παρουσία των Γουίτκοφ και Κουσνέρ-που θεωρείται κλειδί για τυχόν διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα και το Κίεβο- έχει οδηγήσει άτομα από το εσωτερικό να πιστεύουν ότι μια συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι θα υπογραφεί στο Νταβός.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο μιας πρώτης συνεδρίασης του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στο Νταβός, μετά την ανακοίνωση των πρώτων μελών του τις τελευταίες ημέρες. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τα πρώτα μέλη του "Συμβουλίου" ωστόσο για όσους επιθυμούν μονιμότητα το αντίτιμο ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλέστηκε προσχέδιο του "καταστατικού χάρτη". Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν λέει η κυβέρνβηση Τραμπ, θα χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν αποδέχτηκε την πρόσκληση να ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο στο κρατικό ραδιόφωνο την Κυριακή. Ο Όρμπαν είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ στην Ευρώπη.

Η Ιορδανία, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Πακιστάν δήλωσαν επίσης την Κυριακή ότι έλαβαν προσκλήσεις. Ο Καναδάς, η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Παραγουάη, η Αργεντινή και η Αλβανία έχουν ήδη δηλώσει ότι έχουν προσκληθεί, ενώ ένας Ινδός αξιωματούχος αποκάλυψε ότι το Δελχί έχει επίσης λάβει πρόσκληση. Δεν ήταν σαφές πόσοι έχουν προσεγγιστεί συνολικά.

Σε επιστολές που έστειλε την Παρασκευή στους παγκόσμιους ηγέτες με τις οποίες τους προσκαλούσε να γίνουν «ιδρυτικά μέλη», ο Τραμπ δήλωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα «αναλάβει μια τολμηρή νέα προσέγγιση για την επίλυση των παγκόσμιων συγκρούσεων». Οι επικριτές έχουν ισχυριστεί ότι το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποτελεί μια προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ να δημιουργήσει μια εναλλακτική λύση στον ΟΗΕ, η οποία θα βρίσκεται υπό τον προσωπικό έλεγχο του Τραμπ.

Ερωτήματα εγείρονται επίσης σχετικά με το μέλλον της Βενεζουέλας μετά την αιφνιδιαστική στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που απομάκρυνε τον Νικολάς Μαδούρο, στο πλαίσιο της δυναμικής προσέγγισης του Τραμπ σε αυτό που αποκαλεί «αυλή» της Αμερικής.

Υπάρχει επίσης το Ιράν, με αναφορές να αναφέρουν ότι ο Τραμπ ακύρωσε την τελευταία στιγμή μια παρέμβαση κατά του καθεστώτος στην Τεχεράνη λόγω της καταστολής των εκτεταμένων διαμαρτυριών. Ενώ η Ουάσινγκτον μπορεί ακόμη να αποφασίσει ότι η θητεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ στην εξουσία έχει τελειώσει, η παρουσία του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, στο Νταβός θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ότι οι συζητήσεις στο περιθώριο είναι στα σκαριά.

Ο Τραμπ και το Νταβός

Το φόρουμ ιστορικά ήταν μια άβολη επιλογή για τον Τραμπ. Η πρώτη του εμφάνιση στο Νταβός το 2018 αντιμετώπισε περιστασιακά αποδοκιμασίες. Επέστρεψε δυναμικά το 2020, απορρίπτοντας τους «προφήτες της καταστροφής» για το κλίμα και την οικονομία.

Ο Τραμπ αποχώρησε από το αξίωμα το 2021 αφού απέτυχε να επανεκλεγεί, αλλά έκτοτε επέστρεψε ως πιο δυναμικός πρόεδρος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Το Νταβός μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για τις φιλοδοξίες του, και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν δύο σπίτια στην ελβετική πόλη - το ένα εκ των οποίων είναι εκκλησία και ένας εξέχων χώρος - σηματοδότησε περαιτέρω τις προθέσεις της Ουάσιγκτον να αποκατασταθεί ως ηγέτης του ελεύθερου κόσμου.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συμμετέχουν στο Νταβός αντιμετώπισαν πρόσφατα πρωτοφανή πίεση να απαντήσουν στην πρόκληση του Τραμπ προς τη διατλαντική συμμαχία που στηρίζει τη δυτική οικονομική τάξη εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. To ραντεβού στο Νταβός έρχεται σε μια στιγμή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει αναιμική οικονομική ανάπτυξη, μια Μόσχα απειλητική στα ανατολικά της σύνορα και ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα της ηπείρου να αμυνθεί χωρίς πλήρεις εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ.

