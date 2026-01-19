Australian Open: Πρόκληση κόντρα στην Αντρέεβα για την Μαρία Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται για μια απαιτητική πρόκληση στον δεύτερο γύρο του Australian Open, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη φορμαρισμένη Μίρα Αντρέεβα.

Μίρα Αντρέεβα
Σημαντικό "εμπόδιο" για την Αθηναία τενίστρια
Η 18χρονη Ρωσίδα, Νο. 7 της παγκόσμιας κατάταξης, έδειξε χαρακτήρα στην πρεμιέρα της, καθώς παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ απέναντι στην Ντόνα Βέκιτς, ανέβασε κατακόρυφα ρυθμό και κυριάρχησε στη συνέχεια, φτάνοντας στη νίκη με 4-6, 6-3, 6-0.

Η Αντρέεβα διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας, κάτι που επιβεβαίωσε και το περασμένο Σάββατο, κατακτώντας τον τίτλο στο τουρνουά της Αδελαΐδας μετά τη νίκη της στον τελικό επί της Βικτόρια Εμπόκο με 6-3, 6-1.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο τενίστριες δεν έχουν συναντηθεί ξανά στο tour, με την πρώτη τους «μονομαχία» να είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τετάρτη (21/1).

Υπενθυμίζεται ότι η Σάκκαρη πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο επικρατώντας της Λεόλια Ζανζάν με 6-4, 6-2. Η νικήτρια της αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο όποια επικρατήσει στο ζευγάρι Ρούσε – Τομλιάνοβιτς.

