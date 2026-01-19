Ελλάδα - Ιταλία: «Τελικός» πρόκρισης στους «4» για την Εθνική πόλο - Η ώρα και το κανάλι

Η Εθνική ομάδα πόλο αντιμετωπίζει την Ιταλία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών και με νίκη σφραγίζει την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ελλάδα - Ιταλία: «Τελικός» πρόκρισης στους «4» για την Εθνική πόλο - Η ώρα και το κανάλι
Η αγωνιστική δράση κορυφώνεται στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών στο Βελιγράδι της Σερβίας και τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει η τελική τετράδα του τουρνουά, με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας να διεκδικεί με αξιώσεις ένα από τα τέσσερα εισιτήρια.

Η Ελλάδα παραμένει αήττητη στη διοργάνωση με 3/3 νίκες στην Α' φάση των ομίλων, ανάμεσα στις οποίες και η σπουδαία νίκη μες 11-10 κόντρα στην ισχυρή Κροατία, ενώ ξεκίνησε με νίκη και τη Β' φάση των ομίλων, κόντρα στην Τουρκία το Σάββατο (17/1). Μπροστά της έχει δύο ακόμα ματς, κόντρα στην Ιταλία τη Δευτέρα (19/1) και κόντρα στη Ρουμανία την Τετάρτη (21/1).

Στον αθλητισμό τα πάντα μπορούν να συμβούν, αλλά η αλήθεια είναι πως η Κροατία αναμένεται να επικρατήσει εύκολα της Τουρκίας και η Ελλάδα της Ρουμανίας στις 21/1, οπότε το σημερινό (19:00) ντέρμπι με την Ιταλία αναμένεται να είναι καθοριστικό για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Με νίκη, είτε στην κανονική διάρκεια είτε στα πέναλτι, η Εθνική μας θα πάρει την πρόκριση, ενώ το ίδιο θα συμβεί και με ήττα στη διαδικασία των πέναλτι.

Όπως και τα προηγούμενα ματς, η μάχη της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών με την Ιταλία θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ακολουθούν τα σενάρια με βάση τα πιθανά αποτελέσματα του ντέρμπι Ελλάδα-Ιταλία, την Δευτέρα 19/1:

1. Νίκη Ελλάδας κόντρα στην Ιταλία

Μέχρι στιγμής Ελλάδα και Ιταλία παραμένουν αήττητες στη διοργάνωση, καθώς πέρασαν από την Α' φάση των ομίλων με 3/3 νίκες και πέρασαν το πρώτο εμπόδιο στον νέο όμιλο ΣΤ' απέναντι σε Τουρκία και Γεωργία αντίστοιχα. Εάν η Ελλάδα νικήσει το ντέρμπι θα είναι στα ημιτελικά.

2. Ήττα Ελλάδας κόντρα στην Ιταλία στα πέναλτι

Σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα θα πάρει τον έναν από τους τρεις βαθμούς που κρίνονται στην αναμέτρηση (+1), αλλά με το δεδομένο της εύκολης αποστολής απέναντι στη Ρουμανία (+3) εξασφαλίζει πρόκριση στα ημιτελικά με 13β σύνολο, ανεξάρτητα από την έκβαση του ντέρμπι Ιταλία-Κροατία την Τετάρτη 21/1. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει μόνο αν θα περάσει ως 1η είτε ως 2η από τον ΣΤ' όμιλο.

3. Καθαρή ήττα Ελλάδας κόντρα στην Ιταλία

Η Ελλάδα θα παραμείνει στους 9 βαθμούς και με νίκη απέναντι στην Ρουμανία (21/1) θα φτάσει μέχρι τους 12.

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο παρακλάδια και η πρόκριση θα εξαρτηθεί από το ντέρμπι Ιταλία-Κροατία (21/1) και από τη διαφορά τερμάτων:

  • Αν η Ιταλία νικήσει και την Κροατία τότε το δεύτερο εισιτήριο θα πάει αυτόματα στην Ελλάδα, αφού η Κροατία θα μείνει στους 9 βαθμούς και η Ελλάδα θα έχει 12.
  • Αν η Κροατία νικήσει την Ιταλία τότε και οι τρεις ομάδες θα φτάσουν τους 12 βαθμούς. Στην περίπτωση ισοβαθμίας την πρόκριση παίρνουν οι δύο ομάδες που έχουν καλύτερη διαφορά τερμάτων. Μέχρι στογμής η Ιταλία και η Ελλάδα βρίσκονται μαζί στο +27 και η Κροατία είναι τρίτη με +18, που σημαίνει ότι μέχρι στιγμής είναι σε μειονεκτική θέση.
