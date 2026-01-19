Australian Open: Τενίστρια εγκατέλειψε με αναπηρικό αμαξίδιο λόγω των συνθηκών στη Μελβούρνη

Τα προβλήματα έκαναν νωρίς την εμφάνισή τους, καθώς ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το court λόγω έντονων κραμπών. Λίγη ώρα αργότερα, ακόμη πιο δύσκολες στιγμές βίωσε η συμπατριώτισσά του, Μαρίνα Στάκουσιτς.

Οι πόνοι ήταν τόσο έντονοι, που δεν της επέτρεψαν να αποχωρήσει μόνη της από τον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με αναπηρικό αμαξίδιο και με τη βοήθεια της αντιπάλου της, Πρισίλα Χον.

Τη στιγμή της διακοπής, το σκορ της αναμέτρησης είχε διαμορφωθεί στο 1-6, 6-4, 5-3.

