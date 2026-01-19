Australian Open: Τενίστρια εγκατέλειψε με αναπηρικό αμαξίδιο λόγω των συνθηκών στη Μελβούρνη
Ιδιαίτερα απαιτητικές ήταν οι συνθήκες στη Μελβούρνη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς και να δοκιμάζει σκληρά τις αντοχές των αθλητών που συμμετέχουν στο Australian Open.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τα προβλήματα έκαναν νωρίς την εμφάνισή τους, καθώς ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το court λόγω έντονων κραμπών. Λίγη ώρα αργότερα, ακόμη πιο δύσκολες στιγμές βίωσε η συμπατριώτισσά του, Μαρίνα Στάκουσιτς.
Οι πόνοι ήταν τόσο έντονοι, που δεν της επέτρεψαν να αποχωρήσει μόνη της από τον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με αναπηρικό αμαξίδιο και με τη βοήθεια της αντιπάλου της, Πρισίλα Χον.
Τη στιγμή της διακοπής, το σκορ της αναμέτρησης είχε διαμορφωθεί στο 1-6, 6-4, 5-3.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Έρχονται τα εργοστάσια μόνο με ρομπότ και καθόλου ανθρώπους
09:27 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: MasterChef ή Survivor επέλεξε το κοινό;
09:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Το επτάσφαιρο του Λούκα Λουκ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
06:56 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ