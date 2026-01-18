Τρομακτική στιγμή: Κομμάτια από το ταβάνι έπεσαν σε αθλήτρια στο Άρης – Α.Ο. Θήρας (βίντεο)

Τμήμα της οροφής στο γυμναστήριο της Μίκρας αποκολλήθηκε, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητριών και λίγο έλειψε να τραυματίσουν τον Άμποτ Σιμόν.

Το συμβάν σημειώθηκε στο πρώτο σετ, με το σκορ στο 23-20 υπέρ των γηπεδούχων. Μετά από υποδοχή της Σιμόν σε σερβίς της αντίπαλης ομάδας, η μπάλα πήρε ύψος και ακούμπησε την οροφή του γηπέδου, προκαλώντας την αποκόλληση κομματιών σοβά από το ταβάνι.

Τα θραύσματα έπεσαν σε πολύ κοντινή απόσταση από την 30χρονη ακραία, χωρίς ευτυχώς να τη χτυπήσουν, με την ίδια αρχικά να μην αντιλαμβάνεται τι ακριβώς είχε συμβεί όταν σηκώθηκε από το παρκέ.

Η διαιτήτρια της αναμέτρησης, μαζί με τον προπονητή του ΑΟ Θήρας, Μανώλη Σκουλικάρη, έσπευσαν άμεσα να διαπιστώσουν αν η Σιμόν ήταν καλά στην υγεία της.

Το παιχνίδι διεκόπη προσωρινά, προκειμένου να απομακρυνθούν από τον αγωνιστικό χώρο τα κομμάτια σοβά που είχαν πέσει στο γήπεδο.

Παρά το απρόοπτο, ο ΑΟ Θήρας κατάφερε να φύγει με τη νίκη από τη Μίκρα με 3-1 σετ, διατηρώντας τη θέση του στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Δείτε το τρομακτικό στιγμιότυπο στο 29'50''

Διαβάστε επίσης