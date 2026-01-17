Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο… βούλιαξε τους Τούρκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Περίπατος για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο Βελιγράδι απέναντι στην Τουρκία με 20-8, αρχίζοντας με το… δεξί την δεύτερη φάση ομίλων της διοργάνωσης.

Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο… βούλιαξε τους Τούρκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 2026 / ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ
Η κυριαρχία της Ελλάδας επί της Τουρκίας σε υδάτινο περιβάλλον, δεν αμφισβητείται ούτε στο πόλο. Η Εθνική ομάδα της υδατοσφαίρισης, έκανε… υγιεινό περίπατο αρχίζοντας τις υποχρεώσεις στον ΣΤ’ όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, απέναντι στη γειτονική χώρα. Επικρατώντας στο… ρελαντί με 20-8.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου δεν συνάντησε καμία δυσκολία απέναντι στους Τούρκους που έχουν προπονητή τον Κώστα Λούδη. Η Εθνική προηγήθηκε 4-0, οι γείτονες μείωσαν 4-3 κι από εκεί και πέρα… χάιδεψε το γκάζι η Ελλάδα και χάθηκε απ’ τα μάτια των Τούρκων.

Η Εθνική μας παραμένει στην κορυφή του ΣΤ΄ ομίλου και πλέον επικεντρώνεται στο μεγάλο παιχνίδι της Δευτέρας (19/1, 19:00) με την Ιταλία, όπου θα έχει την ευκαιρία να σφραγίσει την πρόκριση στα ημιτελικά.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 6-1, 4-3, 4-1

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Αργυρόπουλος (πέναλτι), 2-0 Γκιουβέτσης (π.π.), 3-0 Παπαναστασίου (περιφέρεια), 4-0 Αργυρόπουλος (π.π.), 4-1 Καχραμάν (μπάσιμο), 4-2 Ατσάρ (π.π.), 4-3 Ντουζενλί (πέναλτι), 5-3 Κάκαρης (π.π.), 6-3 Καλογερόπουλος (περιφέρεια), 6-4 Ντουζενλί (περιφέρεια), 7-4 Παπαναστασίου (π.π.), 8-4 Πούρος (περιφέρεια), 9-4 Παπαναστασίου (περιφέρεια), 10-4 Χαλυβόπουλος (π.π.), 11-4 Καλογερόπουλος (περιφέρεια), 12-4 Κάκαρης (φουνταριστός), 13-4 Χαλυβόπουλος (περιφέρεια), 13-5 Κούλογλου (περιφέρεια), 14-5 Παπαναστασίου (πέναλτι), 15-5 Παπαναστασίου (κόντρα), 15-6 Ντουζενλί (περιφέρεια), 16-6 Καλογερόπουλος (πέναλτι), 16-7 Κούλογλου (περιφέρεια), 17-7 Παπαναστασίου (π.π.), 18-7 Καλογερόπουλος (κόντρα), 18-8 Τσανέρ (περιφέρεια), 19-8 Πούρος (κόντρα), 20-8 Καλογερόπουλος (περιφέρεια).

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 6, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 5, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Σπάχιτς

ΤΟΥΡΚΙΑ (Κώστας Λούδης): Κιλ, Γενέρ, Ογκουζτσάν, Ατσάρ 1, Εργκίν, Αλκάν, Γκεμαλμάζογλου, Αλπμάν, Γιουτμάζ, Καχραμάν 1, Ντουζενλί 3, Μεράλ, Κούλογλου 2, Τσανέρ 1

