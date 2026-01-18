Μαρία Σάκκαρη: Ιδανικό ξεκίνημα στο Australian Open με ωραίο τένις

Μολονότι μπήκε «μουδιασμένα», η Ελληνίδα τενίστρια έπαιξε ωραίο τένις και πήρε τη νίκη στα δύο σετ, μετά από 79 λεπτά.

Η Σάκκαρη είχε το εντυπωσιακό 80% στα περασμένα πρώτα σερβίς, αλλά και 27-9 winners, δείχνοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Η Ζανζάν μπήκε πιο δυνατά προηγήθηκε με 3-0 και 4-1, αλλά από εκεί και πέρα η Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης κυριάρχησε στο παιχνίδι. Είναι χαρακτηριστικό ότι πήρε τα επόμενα πέντε games, παραχωρώντας μόλις 4 πόντους, για να πάρει το πρώτο σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη έχασε μόλις 3 πόντους πίσω από το σερβίς και με νέο μεγάλο σερί μετέτρεψε το 1-2 σε 6-2, για να φτάσει στην επικράτηση με 6-2.

Η επόμενη αντίπαλος για την 30χρονη Ελληνίδα θα προκύψει από τον αγώνα της Ντόνα Βέκιτς με τη Μίρα Αντρέεβα, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη (21/1).

Διαβάστε επίσης