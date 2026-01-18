Μαρία Σάκκαρη: Ιδανικό ξεκίνημα στο Australian Open με ωραίο τένις

Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο Australian Open, καθώς επικράτησε 2-0 σετ (6-4, 6-2) της Λεολιά Ζανζάν και προκρίθηκε στη δεύτερη φάση του πρώτου Grand Slam της χρονιάς.

Newsbomb

Μαρία Σακκαρη
AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μολονότι μπήκε «μουδιασμένα», η Ελληνίδα τενίστρια έπαιξε ωραίο τένις και πήρε τη νίκη στα δύο σετ, μετά από 79 λεπτά.

Η Σάκκαρη είχε το εντυπωσιακό 80% στα περασμένα πρώτα σερβίς, αλλά και 27-9 winners, δείχνοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Η Ζανζάν μπήκε πιο δυνατά προηγήθηκε με 3-0 και 4-1, αλλά από εκεί και πέρα η Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης κυριάρχησε στο παιχνίδι. Είναι χαρακτηριστικό ότι πήρε τα επόμενα πέντε games, παραχωρώντας μόλις 4 πόντους, για να πάρει το πρώτο σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη έχασε μόλις 3 πόντους πίσω από το σερβίς και με νέο μεγάλο σερί μετέτρεψε το 1-2 σε 6-2, για να φτάσει στην επικράτηση με 6-2.

Η επόμενη αντίπαλος για την 30χρονη Ελληνίδα θα προκύψει από τον αγώνα της Ντόνα Βέκιτς με τη Μίρα Αντρέεβα, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη (21/1).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:00ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

09:00ΥΓΕΙΑ

Επαναστατική ανακάλυψη στην οφθαλμολογία: Πρωτοποριακή θεραπεία σώζει ασθενείς από τύφλωση

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

08:32LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: «Με εξοργίζει το ότι δεν μπορώ να τραγουδήσω μετά το εγκεφαλικό»

08:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι μεταδόσεις της ημέρας (18/01): Πού θα δείτε τα ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Honda Civic Type R HRC Concept: Με αγάπη από το Τόκιο!

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για τον Ερφάν Σολτάνι: Άφαντος εδώ και μέρες - Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες με ισχυρισμούς ότι εκτελέστηκε τελικά

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Εντοπίστηκαν συντρίμμια αεροσκάφους με 11 επιβαίνοντες που είχε χαθεί από τα ραντάρ

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πόσο πληρώνουμε για ένα σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mercedes πέρα από πολυτελή αυτοκίνητα πουλά και σπίτια στο Ντουμπάι

07:57ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Ιδανικό ξεκίνημα στο Australian Open με ωραίο τένις

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Αντικρουόμενες καταγγελίες μεταξύ 16χρονων μαθητών - Καταγγελία για ξυλοδαρμό και παρενόχληση

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Διαψεύδει ότι ζητήθηκαν 1 δισ. δολάρια από χώρες για συμμετοχή στο Συμβούλιο της Γάζας

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Οκτώ οι νεκροί ορειβάτες από χιονοστιβάδες - 17 θύματα στις Άλπεις τις τελευταίες ημέρες

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Mustang Dark Horse SC: Mε αγωνιστική τεχνολογία

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά μαγαζιά σήμερα Κυριακή, 18 Ιανουαρίου - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ - Τι ώρα κλείνουν

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης, Φάμελλος και Τσίπρας για πρώτη φορά στην «ίδια σελίδα» για την προοδευτική προοπτική

07:10LIFESTYLE

Οδηγός μυθοπλασίας: Αναλυτικά τα πρώτα επεισόδια των σειρών για το 2026

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα σήμερα η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ αγόρασε ομόλογα της Netflix και της Warner Bros

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Νυχτερινός εφιάλτης από φωτιά στα Καζάνια - 112, κλειστοί δρόμοι και ολονύχτια μάχη της Πυροσβεστικής - Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Οι πυροβολισμοί, οι διαμάχες και οι φόβοι για βεντέτα

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της μηχανικής: Πώς στηρίζονται οι 7.000 τόνοι του πιο διάσημου rooftop του κόσμου

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη Λεωφόρο Κηφισίας από τις 7 το πρωί - Αναλυτικά που κλείνει

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για τον Ερφάν Σολτάνι: Άφαντος εδώ και μέρες - Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες με ισχυρισμούς ότι εκτελέστηκε τελικά

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά μαγαζιά σήμερα Κυριακή, 18 Ιανουαρίου - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ - Τι ώρα κλείνουν

15:24ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας στο Newsbomb: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί ο χιονιάς - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία: Πώς γυναίκα αστυνομικός έσωσε κακοποιημένη μητέρα από τον σύζυγό της

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

15:14ΚΟΣΜΟΣ

«Η σαυρο-οικογένεια»: Από κοινωνικά στιγματισμένοι στο επίκεντρο παγκόσμιας ευαισθητοποίησης

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πόσο πληρώνουμε για ένα σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο… βούλιαξε τους Τούρκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφάνιση της Λόρας: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα σήμερα η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ