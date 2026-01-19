Τροχαίο με παράσυρση πεζού στο κέντρο της Αθήνας

Κλιμακώνεται η κόντρα των ταξί με τους οδηγούς βαν

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, όταν ταξί παρέσυρε πεζό.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Πανεπιστημίου, με τον πεζό να τραυματίζεται ελαφρά.

Στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

