Πειραιάς: Πτώση οχήματος στη θάλασσα στο λιμάνι - Στο νοσοκομείο η οδηγός

Περίπου στις 10 το πρωί σημειώθηκε πτώση Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου στη θάλασσα, στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε1 του λιμανιού του Πειραιά.

Η οδηγός και μοναδική επιβαίνουσα του οχήματος ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δυνάμεων της ΕΛ.ΑΚΤ. και της ΜΥΑ.

Στη συνέχεια, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» για προληπτικές εξετάσεις.

Το όχημα ανελκύστηκε αργότερα στην ξηρά με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος.

