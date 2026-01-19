Πειραιάς: Πτώση οχήματος στη θάλασσα στο λιμάνι - Στο νοσοκομείο η οδηγός
Η πτώση του οχήματος σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε1 του λιμανιού του Πειραιά
Περίπου στις 10 το πρωί σημειώθηκε πτώση Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου στη θάλασσα, στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε1 του λιμανιού του Πειραιά.
Η οδηγός και μοναδική επιβαίνουσα του οχήματος ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δυνάμεων της ΕΛ.ΑΚΤ. και της ΜΥΑ.
Στη συνέχεια, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» για προληπτικές εξετάσεις.
Το όχημα ανελκύστηκε αργότερα στην ξηρά με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος.
