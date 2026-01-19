Κέρκυρα: Συνελήφθη 28χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα
Ο 28χρονος προσπάθησε να διαφύγει, καθώς δεν σταμάτησε σε σήμα της Τροχαίας και ανέπτυξε ταχύτητα
Στη σύλληψη ενός 28χρονου για επικίνδυνη οδήγηση, μέθη και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, προχώρησαν οι αρχές το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην Κέρκυρα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αστυνομικοί εντόπισαν τον 28χρονο στην περιοχή Κεφαλόβρυσο, να οδηγεί ΙΧ με υψηλή ταχύτητα. Παρά τα σήματα της Τροχαίας, ο οδηγός δεν σταμάτησε και ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
Τελικα το όχημα ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα, όπου σε διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 28χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ενώ, όπως προέκυψε, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
