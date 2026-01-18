Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

Στα προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης καιρού όσον αφορά το διάστημα από 21 έως και 23 Ιανουαρίου «κλειδώνουν» βροχές και τις χιονοπτώσεις

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες
ΚΑΙΡΟΣ
O χειμώνας ήρθε για να μείνει κατά πως φαίνεται, ενώ για μια νέα εξίσου αξιόλογη ατμοσφαιρική διαταραχή του καιρού φαίνεται να επηρεάζει την Ελλάδα από τις 26 Ιανουαρίου και μετά.

Όπως αναφέρει αναλυτικά το Weather Phenomena:

Δεν έχει αλλάξει τίποτα το ιδιαίτερο για την επόμενη εβδομάδα στα προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης καιρού όσον αφορά το διάστημα από τις 21 έως και τις 23 Ιανουαρίου για τις βροχές και τις χιονοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, για το οποίο όμως θα μιλήσουμε αναλυτικότερα από αύριο και κυρίως την Τρίτη.

Θα ήθελα, ωστόσο, εδώ να κάνω μία παρατήρηση, καθώς υπάρχει συνεχώς μία αρνητικότητα για τον χειμώνα που επικρατεί στην χώρα μας. Το τι συνέβαινε λοιπόν πριν από 40, 50, 100 χρόνια ή ακόμα και στο πρόσφατο παρελθόν, με τις χιονοπτώσεις να ντύνουν στα λευκά περιοχές του ηπειρωτικού κορμού της χώρας και από τον Οκτώβριο, δεν σημαίνει ότι είναι κανόνας. Το κλίμα δεν παραμένει σταθερό με την πάροδο του χρόνου και ούτε υπακούει στις δικές μας επιθυμίες.

Η Ελλάδα λοιπόν σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, έχει μεσογειακό κλίμα (ούτε τροπικό, ούτε υποτροπικό όπως έχετε βγάλει κάποιοι λανθασμένα συμπέρασμα), που σημαίνει ότι έχει κατά κανόνα ΗΠΙΟΥΣ και ΥΓΡΟΥΣ χειμώνες και ΘΕΡΜΑ καλοκαίρια. Από κει και πέρα σαφώς και η χειμερινή περίοδος στην Ελλάδα έχει και διαστήματα όπου επικρατούν πιο ψυχρές συνθήκες, μόνο όμως όταν ευνοήσει η διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, καθώς σε σχέση με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης που είναι πιο κοντά στον Αρκτικό Κύκλο, αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες πολικής προελεύσεως για να καταλήξουν στην λεκάνη της Μεσογείου, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι ατμοσφαιρικοί παράγοντες.

Εφόσον λοιπόν η Ελλάδα βρίσκεται πιο κοντά στην Αφρική, είναι αναμενόμενο οι θερμές αέριες μάζες να ωθούνται πιο εύκολα στην Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση με τις ψυχρές αέριες μάζες από την Βόρεια και την Βορειοανατολική Ευρώπη, ακόμα και κατά την χειμερινή περίοδο. Όσον αφορά την άνοδο της θερμοκρασίας που θα παρατηρηθεί μετά το πέρας της ατμοσφαιρικής διαταραχής την επόμενη εβδομάδα, θα είναι πρόσκαιρη και δεν θα κινηθεί πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής. Δεν είναι λοιπόν ήπιες θερμοκρασίες οι 15 βαθμοί κελσίου στα Ανατολικά και Νότια και οι 8 βαθμοί κελσίου στην Βόρεια Ελλάδα (μέγιστες τιμές) που θα δούμε για κάποιες ημέρες στο τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, ΑΛΛΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ!!!

Και η παύση των φαινομένων επίσης φαίνεται ότι θα είναι πρόσκαιρη, αφού διαφαίνεται μία νέα εξίσου αξιόλογη ατμοσφαιρική διαταραχή να επηρεάζει την Ελλάδα από τις 26 Ιανουαρίου και μετά (τελευταίος χάρτης), την οποία και παρακολουθούμε!

Μήπως λοιπόν να ρίξουμε λίγο τον πήχυ των απαιτήσεων μας, αφήνοντας τους μετεωρολόγους να κρίνουν πιο σωστά αν όντως ο φετινός χειμώνας θα είναι απογοητευτικός, θερμός, ψυχρός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο στο σύνολό του μέχρι να φτάσουμε στις 20 Μαρτίου του 2026, σταματώντας να βγάζουμε αυθαίρετα συμπεράσματα;;;

Ο χειμώνας έχει δρόμο λοιπόν ακόμα και επίσημα μας αποχαιρετά στις 21 Μαρτίου του 2026 (Εαρινή Ισημερία)!

xartis1.jpg
xartis2.jpg
xartis3.jpg
xartis4.jpg

