Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά

Πτώση θερμοκρασίας, πολύ ενισχυμένοι άνεμοι και χιόνια σε Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα την Κυριακή και τη Δευτέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Αθανάσιου Σταθόπουλου

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

ΚΑΙΡΟΣ
Ο μετεωρολόγος Αθανάσιος Σταθόπουλος μιλώντας στο Newsbomb, προβλέπει σημαντική μεταβολή του καιρού στη χώρα μας, καθώς ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στα βορειοανατολικά Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις νότια της Ιταλίας προκαλεί ενίσχυση των ανέμων, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές αλλά και ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.

Την Κυριακή, στον ανατολικό κορμό της χώρας θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και θα υπάρξουν χιονοπτώσεις στη Θεσσαλία και τη Στερεά ακόμη και κάτω από τα 500 μέτρα, με τους ανέμους στο Αιγαίο βορειοανατολικούς 6-7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί μέχρι 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα είναι σε πτώση, με τιμές στα δυτικά από 7 έως 13 βαθμούς, στα ανατολικά από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά θα είναι 5-6 βαθμούς χαμηλότερη.​

Για τη Δευτέρα, ο κ. Σταθόπουλος κάνει λόγο για αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στην Κρήτη και στις Κυκλάδες, ενώ χιονόνερο ή χιόνι θα σημειωθεί σε ορεινές αλλά και ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς.

Τοπικές βροχές ή χιονόνερο αναμένονται στα ημιορεινά και χιόνι κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 4 βαθμούς στα ορεινά, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα θα φτάσει τους 6 με 7 βαθμούς, στα ανατολικά τους 8-10, στα δυτικά τους 10-13, ενώ στην Κρήτη θα είναι 2-3 βαθμούς υψηλότερη, αγγίζοντας τους 14 και πιθανόν τους 15 βαθμούς.

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για παγετό στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια, τις πρωινές και βραδινές ώρες, που κατά τόπους θα είναι ισχυρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5-7 μποφόρ και στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση, ενώ στα νοτιοδυτικά τοπικά θα φτάνουν έως 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το απόγευμα.

img1315.jpg

Ο μετεωρολόγος Αθανάσιος Σταθόπουλος

