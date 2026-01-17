Τσατραφύλλιας στο Newsbomb: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί ο χιονιάς - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σε χειμωνιάτικο κλοιό παραμένει η χώρα, με χαμηλές θερμοκρασίες, παγετό και χιονοπτώσεις να επηρεάζουν αρκετές περιοχές, καθώς η ψυχρή εισβολή βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διατηρηθεί έως και τις αρχές της εβδομάδας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για δύσκολες συνθήκες καιρού, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά, ενώ αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας στα αστικά κέντρα.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, μιλώντας στο Newsbomb, «είναι σε εξέλιξη ο χιονιάς, ο οποίος θα διατηρηθεί μέχρι και την Τρίτη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι θερμοκρασίες παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές, καθώς «στις περισσότερες περιοχές της χώρας είναι μονοψήφιες, κυρίως τις πρωινές ώρες», ενώ πρόσθεσε ότι «στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε ισχυρό παγετό».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους ανέμους, επισημαίνοντας πως «στο Αιγαίο πνέουν θυελλώδεις βοριάδες», ενώ όσον αφορά τις χιονοπτώσεις σημείωσε ότι «θα απασχολήσουν κυρίως τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τα ορεινά της Κρήτης και την Κεντρική Μακεδονία, χωρίς όμως να πρόκειται για έντονα φαινόμενα».

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναφερόμενος στις περιοχές όπου τα χιόνια θα είναι πιο αξιόλογα, ο κ. Τσατραφύλλιας εξήγησε: «Περισσότερες χιονοπτώσεις αναμένονται στο Πήλιο, στην ορεινή Θεσσαλία, στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και στην Κεντρική Στερεά, όπως στη Φωκίδα και το Καρπενήσι. Δεν αποκλείεται να δούμε χιόνια και στην ανατολική Πελοπόννησο».

Για την Αττική, ο μετεωρολόγος ανέφερε ότι «θα έχουμε λίγες χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά», ενώ υπογράμμισε πως «η θερμοκρασία το πρωί δεν θα ξεπεράσει τους 2-3 βαθμούς Κελσίου και το μεσημέρι θα φτάσει έως τους 9-10 βαθμούς».

Ιδιαίτερα χαμηλές θα είναι οι θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς, όπως σημείωσε, «θα καταγραφούν αρνητικές τιμές έως και -8 με -9 βαθμούς σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και του Έβρου».

Τέλος, αναφερόμενος στη σταδιακή βελτίωση του καιρού, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τόνισε ότι «από την Τετάρτη η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει», διευκρινίζοντας ωστόσο πως «ένα νέο σύστημα από τα δυτικά θα φέρει βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ λόγω του εγκλωβισμένου ψύχους ενδέχεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα».

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας

