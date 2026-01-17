Καιρός - Σιβηρικός αντικυκλώνας απειλεί την Ελλάδα: Χειμωνιάτικο δεκαήμερο

Η ανάλυση Κολυδά για τη μεγάλη ατμοσφαιρική κυκλοφορία και η πρόγνωση Καντερέ για τα φαινόμενα έως τα τέλη Ιανουαρίου

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Καιρός - Σιβηρικός αντικυκλώνας απειλεί την Ελλάδα: Χειμωνιάτικο δεκαήμερο
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χειμωνιάτικο σκηνικό με διάρκεια και επιμονή διαμορφώνεται στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, όπως προκύπτει από τη συνδυαστική εικόνα της ευρωπαϊκής κυκλοφορίας και των επιμέρους συστημάτων που θα επηρεάσουν τον καιρό στη χώρα. Σύμφωνα με την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά, καθοριστικό ρόλο παίζει η επανεμφάνιση, έστω και περιφερειακά, του Σιβηρικού αντικυκλώνα, ενός συστήματος που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται σπάνια με αυτόν τον τρόπο στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως επισημαίνει ο Κολυδάς, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στον πυρήνα του αντικυκλώνα, αλλά στην περιφέρειά του. Αυτό αρκεί για να επιβληθεί ψυχρή κυκλοφορία χωρίς ακραία φαινόμενα, με έμφαση όχι στην ένταση αλλά στη διάρκεια. Το επόμενο δεκαήμερο δεν χαρακτηρίζεται από χιονιάδες, αλλά από τη «σκιά» του ευρασιατικού αντικυκλώνα, που επηρεάζει σταθερά τη Μεσόγειο και επαναφέρει μια πιο φυσιολογική χειμερινή εικόνα.

Τι φέρνει το 10ήμερο, σύμφωνα με Καντερέ

Στη λειτουργική πρόγνωση του Νίκου Καντερέ, το σκηνικό μεταφράζεται σε ένα καθαρά χειμωνιάτικο δεκαήμερο, μετά τις αλκυονίδες ημέρες και τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που προηγήθηκαν. Κυρίαρχο στοιχείο θα είναι οι συννεφιές, με βροχές στα πεδινά, χιονοπτώσεις στα ορεινά αλλά και χαμηλότερα υψόμετρα σε τμήματα της βόρειας και κεντρικής χώρας, καθώς και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, νότια και ανατολικά.

Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια κάτω από τις κανονικές τιμές. Το Σαββατοκύριακο 17–18 Ιανουαρίου αναμένεται πτώση έως και 8–10 βαθμούς σε σύγκριση με τις αλκυονίδες ημέρες. Στα μέσα της νέας εβδομάδας προβλέπεται μικρή άνοδος, για να ακολουθήσει εκ νέου υποχώρηση σε χαμηλά επίπεδα.

Άνεμοι και μηχανισμός των φαινομένων

Οι άνεμοι, σύμφωνα με τον Καντερέ, θα πνέουν κυρίως βόρειοι–βορειοανατολικοί ή νοτιοανατολικοί–ανατολικοί, φτάνοντας τα 7–8 μποφόρ στα πελάγη και τοπικά, σε ριπές, τα 9 μποφόρ. Το πρώτο κύμα φαινομένων, το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, συνδέεται με την πολύ ψυχρή εισβολή από τη βορειοανατολική Ευρώπη, με την Ελλάδα να βρίσκεται στα «κράσπεδα» του Σιβηρικού αντικυκλώνα.

Από την Τρίτη έως και την Πέμπτη, 20–22 Ιανουαρίου, η επίδραση βαρομετρικού χαμηλού από την κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα φαινόμενα, με περισσότερες βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά.

Υδρολογικό αποτύπωμα και συνέχεια

Στις 23 Ιανουαρίου προβλέπεται πρόσκαιρη διακοπή των φαινομένων, πριν την έλευση νέου βαρομετρικού χαμηλού από τη νότια Μεσόγειο. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, και νέα διαταραχή πριν το τέλος του μήνα.

Ο φετινός Ιανουάριος εξελίσσεται ήδη ιδιαίτερα βροχερός, χωρίς σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, ενώ τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν στο Λεκανοπέδιο Αττικής τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2025 ήταν σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το 2024. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι κατά πόσο οι βροχές έως το τέλος του μήνα σε Μόρνο, Υλίκη και Μαραθώνα θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του κινδύνου λειψυδρίας στην Αττική.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βρέθηκε ο 70χρονος Κώστας Καρτσωνάκης - Ήταν ταλαιπωρημένος

11:25ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Μαρούσι, στην Καρδίτσα παίζει η ΑΕΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η στιγμή της μυστικής διαφυγής της Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη χώρα - Δείτε βίντεο

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το μπάσκετ: «Φέραμε το Final Four στην Αθήνα και ελπίζουμε σε δύο ελληνικές ομάδες»

11:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κερδίστε προσκλήσεις για «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», μια θεατρική εμπειρία μνήμης και συνείδησης

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση 20% στα αποθέματα νερού από την αρχή του έτους: 80 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα του Newsbomb.gr - «Πάμε καλά, αλλά...», προειδοποιεί ο Κώστας Λαγουβάρδος

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης για την οικογένεια του: Θέλαμε να φύγουμε μετά την Πρωτοχρονιά αλλά το σχέδιο πήγε κουβά

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Eλπίδες ότι είναι ζωνταντός ο 33χρονος

10:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο να είσαι γονιός θύματος και αρχηγός κόμματος»

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αυτά είναι τα μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» - Ανάμεσα τους και ο Χακάν Φιντάν - Ο ρόλος του Μπλερ

10:38ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικός αντικυκλώνας απειλεί και την Ελλάδα: Χειμωνιάτικο δεκαήμερο με κρύο, ανέμους και βροχές - Οι προβλέψεις Κολυδά και Καντερέ

10:38LIFESTYLE

Επική ιστορία του Δήμα με απειλητικό φορτηγατζή: «Συγγνώμη ρε Πύρρο, μια μ@λ@κ!@ έκανα!»

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Διευθυντής σχολείου δίνει μπόνους €50 σε δασκάλους για να ταξιδέψουν στις οικογένειές τους

10:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ιταλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο πρόεδρος της Φιορεντίνα, Ρόκο Κομίσο

10:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Καθοριστικός ο ρόλος του Μπενίτεθ στη μεταγραφή Αντίνο» - Όσα είπε ο Μανσούρ

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Alpha: Προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης η φρεγάτα «Κίμων»

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τετραπλή προσφορά* στην Novibet με κορυφαία έπαθλα!

09:59ΕΛΛΑΔΑ

«Η Λόρα είναι στην Αθήνα», λέει γείτονας - Ο λόγος που δεν ταξιδεύουν οι γονείς της στην πρωτεύουσα

09:43ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νίκες για Λ.Α. Κλίπερς και Ρόκετς με… λαμπερούς Χάρντεν και Ντουράντ – Τα αποτελέσματα (17/01)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

09:59ΕΛΛΑΔΑ

«Η Λόρα είναι στην Αθήνα», λέει γείτονας - Ο λόγος που δεν ταξιδεύουν οι γονείς της στην πρωτεύουσα

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Alpha: Προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης η φρεγάτα «Κίμων»

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Eλπίδες ότι είναι ζωνταντός ο 33χρονος

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

10:38ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικός αντικυκλώνας απειλεί και την Ελλάδα: Χειμωνιάτικο δεκαήμερο με κρύο, ανέμους και βροχές - Οι προβλέψεις Κολυδά και Καντερέ

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης για την οικογένεια του: Θέλαμε να φύγουμε μετά την Πρωτοχρονιά αλλά το σχέδιο πήγε κουβά

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της μηχανικής: Πώς στηρίζονται οι 7.000 τόνοι του πιο διάσημου rooftop του κόσμου

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Η διακριτική και αθόρυβη ζωή της πριγκίπισσας Ειρήνης - Το άγνωστο ταξίδι της με τον Χρήστο Ζαμπούνη στη Βέροια για την ενίσχυση άπορων γονέων

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

08:24WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ σε ανέργους - Ποιοι μπορούν να το λάβουν

10:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο να είσαι γονιός θύματος και αρχηγός κόμματος»

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Το συγκλονιστικό θαύμα σε μοναχό που έπασχε από καρκίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ