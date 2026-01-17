Καιρός - Σιβηρικός αντικυκλώνας απειλεί την Ελλάδα: Χειμωνιάτικο δεκαήμερο

Χειμωνιάτικο σκηνικό με διάρκεια και επιμονή διαμορφώνεται στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, όπως προκύπτει από τη συνδυαστική εικόνα της ευρωπαϊκής κυκλοφορίας και των επιμέρους συστημάτων που θα επηρεάσουν τον καιρό στη χώρα. Σύμφωνα με την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά, καθοριστικό ρόλο παίζει η επανεμφάνιση, έστω και περιφερειακά, του Σιβηρικού αντικυκλώνα, ενός συστήματος που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται σπάνια με αυτόν τον τρόπο στην ευρύτερη περιοχή.

ΕΝΑΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΟΠΩΣ "ΠΡΕΠΕΙ"

✅Στο άρθρο αυτό θα σας μεταφέρουμε τη γενική εικόνα του καιρού, όπως αυτή διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκή κλίμακα, αλλά και στη χώρα μας, όπου θα επικρατήσει ένας καιρός καθαρά χειμωνιάτικος, με έμφαση στο κρύο, τον άνεμο και τη… pic.twitter.com/D9HK7gLZuT — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 17, 2026

Όπως επισημαίνει ο Κολυδάς, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στον πυρήνα του αντικυκλώνα, αλλά στην περιφέρειά του. Αυτό αρκεί για να επιβληθεί ψυχρή κυκλοφορία χωρίς ακραία φαινόμενα, με έμφαση όχι στην ένταση αλλά στη διάρκεια. Το επόμενο δεκαήμερο δεν χαρακτηρίζεται από χιονιάδες, αλλά από τη «σκιά» του ευρασιατικού αντικυκλώνα, που επηρεάζει σταθερά τη Μεσόγειο και επαναφέρει μια πιο φυσιολογική χειμερινή εικόνα.

Τι φέρνει το 10ήμερο, σύμφωνα με Καντερέ

Στη λειτουργική πρόγνωση του Νίκου Καντερέ, το σκηνικό μεταφράζεται σε ένα καθαρά χειμωνιάτικο δεκαήμερο, μετά τις αλκυονίδες ημέρες και τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που προηγήθηκαν. Κυρίαρχο στοιχείο θα είναι οι συννεφιές, με βροχές στα πεδινά, χιονοπτώσεις στα ορεινά αλλά και χαμηλότερα υψόμετρα σε τμήματα της βόρειας και κεντρικής χώρας, καθώς και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, νότια και ανατολικά.

Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια κάτω από τις κανονικές τιμές. Το Σαββατοκύριακο 17–18 Ιανουαρίου αναμένεται πτώση έως και 8–10 βαθμούς σε σύγκριση με τις αλκυονίδες ημέρες. Στα μέσα της νέας εβδομάδας προβλέπεται μικρή άνοδος, για να ακολουθήσει εκ νέου υποχώρηση σε χαμηλά επίπεδα.

Άνεμοι και μηχανισμός των φαινομένων

Οι άνεμοι, σύμφωνα με τον Καντερέ, θα πνέουν κυρίως βόρειοι–βορειοανατολικοί ή νοτιοανατολικοί–ανατολικοί, φτάνοντας τα 7–8 μποφόρ στα πελάγη και τοπικά, σε ριπές, τα 9 μποφόρ. Το πρώτο κύμα φαινομένων, το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, συνδέεται με την πολύ ψυχρή εισβολή από τη βορειοανατολική Ευρώπη, με την Ελλάδα να βρίσκεται στα «κράσπεδα» του Σιβηρικού αντικυκλώνα.

Από την Τρίτη έως και την Πέμπτη, 20–22 Ιανουαρίου, η επίδραση βαρομετρικού χαμηλού από την κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα φαινόμενα, με περισσότερες βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά.

Υδρολογικό αποτύπωμα και συνέχεια

Στις 23 Ιανουαρίου προβλέπεται πρόσκαιρη διακοπή των φαινομένων, πριν την έλευση νέου βαρομετρικού χαμηλού από τη νότια Μεσόγειο. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, και νέα διαταραχή πριν το τέλος του μήνα.

Ο φετινός Ιανουάριος εξελίσσεται ήδη ιδιαίτερα βροχερός, χωρίς σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, ενώ τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν στο Λεκανοπέδιο Αττικής τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2025 ήταν σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το 2024. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι κατά πόσο οι βροχές έως το τέλος του μήνα σε Μόρνο, Υλίκη και Μαραθώνα θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του κινδύνου λειψυδρίας στην Αττική.

