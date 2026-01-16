Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε ντύνεται στα «λευκά» ξανά η χώρα

Ολική μεταβολή παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες με χιόνια ακόμη και στα πεδινά.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου από 21/1 και μέχρι 25/1 θα έχουμε χιόνια ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και στη βόρεια Ελλάδα δεν αποκλείεται να έχουμε χιόνια ακόμη και στα πεδινά.

Την ίδια περίοδο αναμένονται δυνατές βροχές, ακόμη και στην Αττική αλλά και άφθονες χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά.

Το ξημερώματα του Σαββάτου αναμένονται βροχές σε ανατολική Στερεά και Αττική, στις Σποράδες και την Εύβοια αλλά και στα ΝΑ της Πελοποννήσου και την Κρήτη.

Τη Δευτέρα στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και της Α-ΒΑ Πελοποννήσου θα σημειωθούν νέες χιονοπτώσεις και από το βράδυ της Τρίτης θα έχουμε δυνατές βροχές και αρκετά χιόνια.

Από την Τετάρτη 21/1 αναμένονται χιόνια μέχρι τα πεδινά της βόρειας Ελλάδας.

Η πρόγνωση του meteo

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / ΕΑΑ, ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη Ρωσία, θα μεταβάλλουν αισθητά τον καιρό στη χώρα μας, αρχής γενομένης από το Σάββατο 17/01.

Πιο αναλυτικά, το διήμερο Σάββατο 17/01 και Κυριακή 18/01 αναμένονται:

Συνολική πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 10 βαθμών.

Τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και στην Κρήτη.

Τοπικές χιονοπτώσεις, που κατά βάση θα είναι ασθενείς, στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα από την Κεντρική Στερεά και βορειότερα και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο.

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του καιρού θα δοθούν σε νεότερες ανακοινώσεις.

Στον προγνωστικό χάρτη αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή του εκτιμώμενου αθροιστικού ύψους χιονιού στη χώρα μέχρι το βράδυ της Κυριακής 18/01.

