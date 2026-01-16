Κάγια Κάλας: «Καιρός...να αρχίσουμε να πίνουμε» - Το πικρό χιούμορ για τις προκλήσεις του πλανήτη

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, συνομιλεί με δημοσιογράφους κατά την άφιξή της σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο κτίριο του Συμβουλίου της ΕΕ στις Βρυξέλλες, την Τρίτη 15 Ιουλίου 2025.

Η επικεφαλής διπλωματίας της ΕΕ είπε ότι η ζοφερή κατάσταση των παγκόσμιων υποθέσεων θα μπορούσε να είναι μια «καλή στιγμή» για να ξεκινήσει κανείς να πίνει. Η Κάγια Κάλας έκανε το σχόλιο κατά τη διάρκεια ιδιωτικής συνάντησης με ηγέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη, σύμφωνα με το Politico.

Μιλώντας στη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία συγκεντρώνει ευρωβουλευτές που ηγούνται των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου, αστειεύτηκε ότι, παρόλο που δεν πίνει πολύ, τα τρέχοντα παγκόσμια γεγονότα μπορεί να την οδηγήσουν στο αλκοόλ . Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα στη συνάντηση ήταν αρνητικό.

Kaja Kallas privately told MEPs that given the state of the world now, it might be a 'good time' TO START DRINKING – Politico



She added 'she's not much of a drinker...' Yet?



Cheers? pic.twitter.com/Np7WnFHtzJ — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) January 15, 2026

Οι ταχέως εξελισσόμενες παγκόσμιες κρίσεις έχουν θέσει σε δοκιμασία την ΕΕ, η οποία κινείται με πιο αργούς ρυθμούς λόγω της ανάγκης συντονισμού μεταξύ των 27 κρατών μελών. Τα σχόλια της Κάλλας έγιναν καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών της Γροιλανδίας και της Δανίας πραγματοποιούσαν συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εν μέσω απειλών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού.

Η κρίση στη Γροιλανδία έχει προστεθεί σε μια αυξανόμενη λίστα προκλήσεων που αντιμετωπίζει το μπλοκ, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία, των αμερικανικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα και των μαζικών εξεγέρσεων στο Ιράν. Οι εντάσεις έχουν επίσης αυξηθεί αφότου ο Τραμπ απέκλεισε την Ευρώπη από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Την Τετάρτη, δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπλοκάρει μια ειρηνευτική συμφωνία, και όχι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το... όργιο που ξέσπασε στα social media

Μετά το σχόλιο της Κάλλας για το ποτό, κι άλλοι στη συνάντηση συμμετείχαν για να ελαφρύνουν την ατμόσφαιρα. Ο υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Σε αυτή την περίπτωση, θα συνιστούσα το τζιν Obdo Riga». Η Φινλανδή ευρωβουλευτής Μίκα Ααλτόλα πρότεινε μια εξαιρετικά δυνατή μπύρα από τη Φινλανδία, προσθέτοντας: «Αν πραγματικά χρειάζεται».

In that case, I would recommend ?? ŌBDO RĪGA gin. https://t.co/z3b3wpydVS pic.twitter.com/o0Bi2JpbTn — Baiba Braže (@Braze_Baiba) January 14, 2026

Η Κάλλας, πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, υπέδειξε πρόσφατα ότι η ΕΕ προετοιμάζει νέες κυρώσεις κατά του Ιράν. Μια πρόταση αναμένεται να είναι έτοιμη για τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις 29 Ιανουαρίου, με αναφορές να υποδηλώνουν ότι το πακέτο θα μπορούσε να παρουσιαστεί στα κράτη μέλη ήδη από σήμερα (16/1)

Τα μέτρα θα βασιστούν στις υφιστάμενες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων, και θα εμπίπτουν στο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε απάντηση στη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών.

Kaja Kalas, Mi smo civilizirani, pijemo čaj, kaficu. Nismo barbari da se alkoholoziramo.

Propali zapad. ☕️ pic.twitter.com/Si7SFti9f8 — CRNI LABUD (@blackswanadria) January 15, 2026

Η Κάλλας δήλωσε επίσης στους ευρωβουλευτές ότι ορισμένα κράτη μέλη αντιστέκονται στις εκκλήσεις για τον χαρακτηρισμό του IRGC του Ιράν ως τρομοκρατικής οργάνωσης, ένα βήμα που έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενώ δεν κατονόμασε τις χώρες που αντιτίθενται στην κίνηση, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν αναφερθεί ως αντίθετες στο σχέδιο.