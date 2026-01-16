Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει
Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου
Για τη νέα ψυχρή εισβολή που θα πλήξει τη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα μίλησε ο Γιάννης Καλλιάνος μέσα από την εκπομπή «Live News» το απόγευμα της Παρασκευής (16/1).
Ο γνωστός μετεωρολόγος ανέφερε ότι το Σάββατο (17/1) έρχεται ψυχρή εισβολή στη χώρα μας μέτριας έντασης που θα διαρκέσει έως και την Τρίτη (20/1). Το νέο ψυχρό κύμα θα συνοδεύεται από πτώση της θερμοκρασίας κατά 8-10 βαθμούς Κελσίου και δυνατούς βορειοανατολικούς ανέμους έως 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο.
Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, θα επικρατήσουν τοπικές βροχές στα πεδινά και επιλεκτικές χιονοπτώσεις στα ορεινά-ημιορεινά σε:
- Κεντρική και Δυτική Μακεδονία
- περιοχές της Θεσσαλίας
- Κεντρική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα
- Εύβοια - Σποράδες
- Α-ΒΑ Πελοπόννησος
- Βόρειο και ΒΑ Αιγαίο
- Κυκλάδες
- Κρήτη
Όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος, πρόκειται για ένα τετραήμερο έντονου ψύχους με επιλεκτικές χιονοπτώσεις και χιονοστρώσεις.