Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

Για τη νέα ψυχρή εισβολή που θα πλήξει τη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα μίλησε ο Γιάννης Καλλιάνος μέσα από την εκπομπή «Live News» το απόγευμα της Παρασκευής (16/1).

Ο γνωστός μετεωρολόγος ανέφερε ότι το Σάββατο (17/1) έρχεται ψυχρή εισβολή στη χώρα μας μέτριας έντασης που θα διαρκέσει έως και την Τρίτη (20/1). Το νέο ψυχρό κύμα θα συνοδεύεται από πτώση της θερμοκρασίας κατά 8-10 βαθμούς Κελσίου και δυνατούς βορειοανατολικούς ανέμους έως 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, θα επικρατήσουν τοπικές βροχές στα πεδινά και επιλεκτικές χιονοπτώσεις στα ορεινά-ημιορεινά σε:

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

περιοχές της Θεσσαλίας

Κεντρική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα

Εύβοια - Σποράδες

Α-ΒΑ Πελοπόννησος

Βόρειο και ΒΑ Αιγαίο

Κυκλάδες

Κρήτη

Όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος, πρόκειται για ένα τετραήμερο έντονου ψύχους με επιλεκτικές χιονοπτώσεις και χιονοστρώσεις.

