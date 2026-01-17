Καιρός: Επέλαση ψυχρής εισβολής από Ουκρανία - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τετραήμερο στο «ψυγείο»

Απότομη πτώση θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς, χιονοπτώσεις σε ορεινά και χαμηλότερα υψόμετρα, 8–9 μποφόρ στο Αιγαίο

Καιρός: Επέλαση ψυχρής εισβολής από Ουκρανία - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τετραήμερο στο «ψυγείο»
windy.com
Αλλαγή σκηνικού στον καιρό φέρνει τετραήμερο έντονου ψύχους που επηρεάζει τη χώρα από σήμερα, με ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, τα κύρια χαρακτηριστικά της ψυχρής εισβολής είναι η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, συνολικά έως και 10 βαθμούς, καθώς και οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Από το Σάββατο, οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 8–9 μποφόρ, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα.

Πού θα σημειωθούν χιονοπτώσεις

Χιονοπτώσεις, μέτριας έντασης, προβλέπονται στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της ανατολικής Πελοποννήσου. Φαινόμενα χιονιού αναμένονται επίσης στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, κυρίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Η εικόνα στην Αττική

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά. Σε χαμηλά υψόμετρα προβλέπονται βροχές ή χιονόνερο, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις δεν αποκλείονται πάνω από τα 500 μέτρα. Το ψυχρό σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια του τετραημέρου.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας με πτώση της θερμοκρασία , βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Στην καρδιά του χειμώνα μια τέτοια καιρική εξέλιξη κάθε άλλο παρά αφύσικη δεν είναι.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής η οποία μας έρχεται απο την περιοχή της Ουκρανίας είναι:

Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο θα είναι της τάξης των 10 βαθμών.

Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο μέχρι την Τρίτη και ανατολικοί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Ιόνιο με την ίδια ένταση.

Τα χιόνια τα οποία γενικά δεν θα είναι πολλά, θα απασχολήσουν τα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερέας ,της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοπόννησο, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά θα φτάσουν μέχρι τα 500μέτρα στις κεντροβόρειες περιοχές.

Αττική : Η θερμοκρασια θα κυμανθεί από 3 -11 °C στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού.Βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά.Λίγα χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα.Χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων.

