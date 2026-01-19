Ταξί: Νέα 48ωρη απεργία στις 20 και 21 Ιανουαρίου

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της πρόσφατης τριήμερης πανελλαδικής απεργίας του κλάδου. Παράλληλα, την Τρίτη έχει προγραμματιστεί κλαδική ενημερωτική εκδήλωση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, με στόχο την ενημέρωση και τον καλύτερο συντονισμό των επαγγελματιών.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής του ότι πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων της αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ, κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ταξί.

Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, οι εκπρόσωποι των κομμάτων εξέφρασαν τη στήριξή τους στα αιτήματα των αυτοκινητιστών και δεσμεύτηκαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προώθηση άμεσων λύσεων.

