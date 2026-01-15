Στους δρόμους οι οδηγοί ταξί - Πορεία προς τη Βουλή και κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο
Πορεία και συγκέντρωση των οδηγών ταξί στο κέντρο, προσανατολίζονται για νέα 48ωρη απεργία στις 20/1
Συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή, χωρίς τη συμμετοχή οχημάτων, πραγματοποιούν σήμερα Πέμπτη 15/1 οι οδηγοί ταξί, με στόχο να συναντηθούν με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και να καταθέσουν ψήφισμα.
Οι οδηγοί ταξί εκφράζουν την αντίθεσή τους στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στον κλάδο. Λίγο μετά τις 12:00 ξεκίνησαν πεζή πορεία με κατεύθυνση το Σύνταγμα, προκειμένου να επιδώσουν το ψήφισμά τους στα μέλη του Κοινοβουλίου.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας (15/1) έχει προγραμματιστεί νέα συνεδρίαση του προεδρείου του Συνδικάτου, ενώ θα ακολουθήσει και Γενική Συνέλευση στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου. Παράλληλα, οι οδηγοί ταξί εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας 48ωρης απεργίας στις 20/1.
Την ίδια ώρα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στο κέντρο της Αθήνας, με σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικές οδικές αρτηρίες. Συγκεκριμένα, προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα καθόδου από το Χίλτον, καθώς και στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Αμαλίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στις οδούς Σταδίου, Αρδηττού και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Ομονοίας.