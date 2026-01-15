Στους δρόμους οι οδηγοί ταξί - Πορεία προς τη Βουλή και κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο

Συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή, χωρίς τη συμμετοχή οχημάτων, πραγματοποιούν σήμερα Πέμπτη 15/1 οι οδηγοί ταξί, με στόχο να συναντηθούν με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και να καταθέσουν ψήφισμα.

Οι οδηγοί ταξί εκφράζουν την αντίθεσή τους στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στον κλάδο. Λίγο μετά τις 12:00 ξεκίνησαν πεζή πορεία με κατεύθυνση το Σύνταγμα, προκειμένου να επιδώσουν το ψήφισμά τους στα μέλη του Κοινοβουλίου.

Οι ιδιοκτήτες ταξί απεργούν για τρίτη ημέρα, εξαιτίας του τεκμαρτού στη φορολόγησή τους, καταγγέλλουν αθέμιτο ανταγωνισμό και ζητούν ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί - Ε.Ι.Χ. με οδηγό και δικαίωμα χρήσης των λεωφορειολωρίδων. Eurokinissi

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας (15/1) έχει προγραμματιστεί νέα συνεδρίαση του προεδρείου του Συνδικάτου, ενώ θα ακολουθήσει και Γενική Συνέλευση στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου. Παράλληλα, οι οδηγοί ταξί εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας 48ωρης απεργίας στις 20/1.

Οι οδηγοί ταξί θέτουν φορολογικά αιτήματα αλλά και το θέμα της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Η απόφαση του σωματείου ΣΑΤΑ είναι για κυλιόμενες 48ωρες κινητοποιήσεις. Eurokinissi

Την ίδια ώρα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στο κέντρο της Αθήνας, με σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικές οδικές αρτηρίες. Συγκεκριμένα, προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα καθόδου από το Χίλτον, καθώς και στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Αμαλίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στις οδούς Σταδίου, Αρδηττού και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Ομονοίας.

