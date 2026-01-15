Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική – Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η απεργία των αυτοκινητιστών
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί
Συνεχίζεται και σήμερα, Πέμπτη, η απεργία των αυτοκινητιστών ταξί στην Αττική, όπως αποφάσισε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).
Οι οδηγοί ταξί έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10:00 το πρωί έξω από τα γραφεία του συνδικάτου και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία πεζή προς τη Βουλή, όπου σκοπεύουν να συναντηθούν με εκπροσώπους κομμάτων και να επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.
Υπενθυμίζεται ότι οι αυτοκινητιστές ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης, ζητώντας την άμεση απόσυρση της σχετικής ρύθμισης, καθώς και την πρόβλεψη ενός ρεαλιστικού μεταβατικού σταδίου για τον κλάδο.
