Απεργία ταξί: Νέο «χειρόφρενο» την Πέμπτη - Θα γίνει πομπή προς το Μαξίμου

Διαμαρτυρία οδηγών ταξί και μοτοπορεία στο κέντρο της Αθήνας, Πλατεία Καραϊσκάκη, στις 3 Δεκεμβρίου, 2025

Χωρίς ταξί και την Πέμπτη θα παραμείνει η χώρα μετά την απόφαση της Ομοσπονδίας τους να προχωρήσουν σε νέα απεργιακή κινητοποίηση.

Επίσης, οι οδηγοί ταξί προγραμματίζουν αυτοκινητοπομπή, με προορισμό το Μέγαρο Μαξίμου.

Το πρωί, αναμένεται να συγκεντρωθούν στα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), επί της οδού Μάρνη, και από εκεί θα ξεκινήσουν την πομπή τους και θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το Μαξίμου.

Αρχικά την προκήρυξη 48ωρης επαναλαμβανόμενης απεργιακής κινητοποίησης, αποφάσισε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με αφορμή την «ανάλγητη και αυθαίρετη και εμμονική επιβολή της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης στα Ταξί από 1/1/2026. Η κυβέρνηση επιλέγει για ακόμη μία φορά να νομοθετεί ερήμην της πραγματικότητας, μετατρέποντας τον κλάδο των Ταξί σε πειραματικό πεδίο εφαρμογής πολιτικών βιτρίνας, χωρίς σχέδιο, χωρίς υποδομές και χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη».

Οι οδηγοί ταξί θέτουν φορολογικά αιτήματα αλλά και το θέμα της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

Σήμερα ήταν η 2η ημέρα της 48ωρης Πανελλαδικής Απεργίας του κλάδου και τα ταξί της Αθήνας μαζί με αντιπροσωπεία από όλη τη χώρα, κατευθύνθηκαν σε πορεία προς το Υπουργείο Μεταφορών.

Ο κλάδος πέρασε το μήνυμα της ενότητας και σύσσωμος θα διεκδικήσει όλα τα δίκαια αιτήματα του.

Δυστυχώς το Υπουργείο δεν δέχτηκε να συναντηθεί με τους εκπροσώπους του κλάδου.

Σας ενημερώνουμε ότι, προσεχώς, περιμένουμε να πάρουμε στα χέρια μας το τελικό σχέδιο του ερανιστικού νομοσχεδίου που μας αφορά, σε περίπτωση που δεν το πάρουμε ή αν δεν υπάρξουν οι επιθυμητές αλλαγές, θα συγκαλέσουμε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω σχεδιασμό της πορείας μας, ανάλογα με τα υπέρ ή κατά του νομοσχεδίου.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να δικαιωθούμε».