Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Η σύνδεση Ρέτσου και η προειδοποίηση - «Θα αντιμετωπίσει θορυβώδες γήπεδο»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αποτελεί τον απόλυτο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Λεβερκούζεν και με αφορμή την επικείμενη μεταξύ τους αναμέτρηση, μίλησε στο επίσημο site του γερμανικού συλλόγου.

Παναγιώτης Ρέτσος
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού μίλησε για τη "μάχη" με τις "ασπιρίνες"
Ήταν το καλοκαίρι του 2017 όταν ο τότε 19χρονος Ρέτσος έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η ακριβότερη πώληση ελληνικής ομάδας. Η Λεβερκούζεν δεν δίστασε να δαπανήσει 22 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από τον Ολυμπιακό, επενδύοντας σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ακολούθησε μία πλούσια διαδρομή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τον Έλληνα στόπερ να αγωνίζεται σε Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία, πριν πάρει τον δρόμο της επιστροφής στον Πειραιά. Εκεί, όχι μόνο καθιερώθηκε ξανά, αλλά εξελίχθηκε και σε αρχηγό του Ολυμπιακού, πανηγυρίζοντας ιστορικές επιτυχίες, όπως την κατάκτηση του Conference League και του εγχώριου τρεμπλ.

Πλέον, εννέα χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Λεβερκούζεν, ο Παναγιώτης Ρέτσος ετοιμάζεται να την αντιμετωπίσει για πρώτη φορά ως αντίπαλος, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του League Phase του Champions League. Με αυτή την αφορμή, παραχώρησε συνέντευξη στο επίσημο site των «ασπιρίνων», μιλώντας τόσο για το μεγάλο παιχνίδι όσο και για τις αναμνήσεις του από τη θητεία του στη γερμανική ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας αμυντικός μίλησε για:

Το πώς νιώθει που παίζει ξανά στην ομάδα που ξεκίνησε ποδόσφαιρο: «Ήταν υπέροχο που επέστρεψα στην ακμή για έναν ποδοσφαιριστή και κατάκτησα αυτούς τους τίτλους. Ειδικά επειδή ήταν με τον Ολυμπιακό, τον σύλλογο με τον οποίο μεγάλωσα. Η οικογένεια και οι φίλοι μου είναι εδώ και τα πάω πολύ καλά. Από τότε που επέστρεψα, έχω κάνει πολλά μικρά βήματα μπροστά, τα οποία μου έχουν δείξει, αφενός, ότι μεγαλώνω, αλλά και, φυσικά, ότι γίνομαι πιο έμπειρος και μπορώ και θέλω να αναλάβω περισσότερες ευθύνες. Έτσι, ήταν μια διαδικασία μέχρι που έλαβα το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Είναι μια ωραία εξέλιξη. Αλλά είναι σημαντικό για μένα να τονίσω ότι το να παίζω στο εξωτερικό για την Λεβερκούζεν ήταν εξίσου σπουδαία εμπειρία».

Τις αναμνήσεις που έχει από τη Λεβερκούζεν: «Στην αρχή, ήταν πολύ ασυνήθιστο γιατί ήταν η πρώτη φορά που έπαιζα στο εξωτερικό και σε τόσο νεαρή ηλικία. Αλλά ήμουν πραγματικά χαρούμενος που είχα αυτή την ευκαιρία σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως η Λεβερκούζεν και έχω μόνο καλές αναμνήσεις από εκείνη την εποχή. Πριν από τη μεταγραφή, μίλησα με τους συμπαίκτες μου στην Εθνική, τον Κωνσταντίνο Σταφυλίδη και τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, οι οποίοι είχαν μόνο θετικά πράγματα να πουν για τη Λεβερκούζεν - για παράδειγμα, ότι όλοι γύρω από τον σύλλογο, είτε η ομάδα, το προσωπικό, είτε οι οπαδοί, είναι πολύ φιλικοί και ανοιχτοί, και η ατμόσφαιρα είναι πολύ φιλόξενη. Το στάδιο είναι φανταστικό και ο σύλλογος έχει ένα σαφές όραμα για το μέλλον. Και αυτό ακριβώς βίωσα κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην Λεβερκούζεν. Ήμουν πολύ χαρούμενος στο Λεβερκούζεν».

Το πώς βλέπει την ανάπτυξη της Λεβερκούζεν: «Δεν σταμάτησα ποτέ να παρακολουθώ τους αγώνες. Είμαι ακόμα σε επαφή με μερικούς από τους παίκτες που παίζουν τώρα για άλλες ομάδες. Για παράδειγμα, με τον Τζόναθαν Τα, τον Φλόριαν Βιρτζ και τον Κάι Χάβερτζ. Επίσης, ανταλλάσσω περιστασιακά μηνύματα με τον Σάιμον Ρόλφες (Αθλητικός Διευθυντής). Χάρηκα πραγματικά πολύ για την επιτυχία του συλλόγου. Η Λεβερκούζεν αξίζει να κερδίσει πολλούς τίτλους, όχι μόνο λόγω της εξαιρετικής της σεζόν στο πρωτάθλημα, αλλά και λόγω της εξαιρετικής δουλειάς που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένας πολύ ξεχωριστός σύλλογος για μένα και σίγουρα για πολλούς που παίζουν ή έχουν παίξει εκεί».

Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και τι περιμένει την γερμανική ομάδα: «Όταν είδα την κλήρωση, αρχικά, είχα ένα περίεργο προαίσθημα ότι θα έπαιζα εναντίον της Λεβερκούζεν. Αλλά τώρα ανυπομονώ πραγματικά για τον αγώνα και θα δω ξανά μερικούς από τους παίκτες και το προσωπικό. Σίγουρα θα είναι - όπως συμβαίνει συνήθως στο Champions League - μια έντονη και υψηλής ποιότητας μονομαχία. Ξέρω, φυσικά, ότι η Λεβερκούζεν είναι μια δυνατή ομάδα και θα είναι δύσκολο για εμάς. Αλλά και η Λεβερκούζεν θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο και ένα θορυβώδες γήπεδο! Οι οπαδοί μπορούν να το εξελίξουν σε ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι».

