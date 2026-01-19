«Το επτάσφαιρο του Λούκα Λουκ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (19/01).

Λούκα Γιόβιτς
Απόλυτος πρωταγωνιστής του αθηναϊκού ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός ήταν ο Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός έκανε… καρέ κόντρα στους «πράσινους», οδήγησε τον «Δικέφαλο» στη νίκη 4-0 και σε συνδυασμό των τριών τερμάτων που είχε πετύχει στο ντέρμπι του α’ γύρου «σκότωσε» το «τριφύλλι» με «Το επτάσφαιρο του Λούκα Λουκ».

Παράλληλα, στην Τούμπα «Έλαμψαν ΠΑΟΚ και Χατσίδης» στη νίκη 3-0 των «ασπρόμαυρων» κόντρα στον ΟΦΗ, τη στιγμή που στον Ολυμπιακό κοιτούν «Μόνο Λεβερκούζεν» με τον Μεντιλίμπαρ να δίνει το… σύνθημα «Εμείς τη δουλειά μας».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

