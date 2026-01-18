Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, στο -6 από την τετράδα ο Παναθηναϊκός

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός για την 17η αγωνιστική.

Η ΑΕΚ ήταν θριαμβεύτρια στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας 4-0 με ισάριθμα γκολ του Λούκα Γιόβιτς και βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Μαζί της και ο ΠΑΟΚ, που νωρίτερα είχε επικράτησει 3-0 του ΟΦΗ στην Τούμπα, χάρη σε εκπληκτική εμφάνιση του 19χρονου Δημήτρη Χατσίδη.

Οι δύο Δικέφαλοι εκμεταλλεύτηκαν την αναβολή που πήρε ο Ολυμπιακός για το ματς με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, λόγω της επικείμενης αναμέτρησης με τη Λεβερκούζεν για το Champions League.

Μεγάλος χαμένος της 17ης αγωνιστικής ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρέμεινε στο -6 από την τετράδα και συγκεκριμένα από τον Λεβαδειακό, ο οποίος αγωνίζεται τη Δευτέρα (19/1) στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό.

Τα αποτελέσματα (17η αγωνιστική)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου
Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1

Κυριακή 18 Ιανουαρίου
ΑΕΛ Novibet –Αρης 1-0
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (6μμ)
Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ

Η βαθμολογία (17η αγωνιστική)

1. ΠΑΟΚ 41
2. ΑΕΚ 41
3. Ολυμπιακός 39
4. Λεβαδειακός 31
-------------------------------------
5. Βόλος 25
6.Παναθηναϊκός 25
7. Άρης 21
8. Κηφισιά 19
----------------------------------------
9. Παναιτωλικός 15
10. ΟΦΗ 15
11. Αστέρας AKTOR 13
12.ΑΕΛ Novibet 13
13. Ατρόμητος 13
14. Πανσερραϊκός 8
* Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναιτωλικός, Λεβαδειακός, Βόλος, Ατρομήτος, Αστέρας Τρίπολης και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός – Βόλος (5μμ)
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (7.30μμ)
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (8μμ)

Κυριακή 25 Ιανουαρίου
Αρης – Λεβαδειακός (4μμ)
ΟΦΗ – Παναιτωλικός (5.30μμ)
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
Κηφισιά – ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΟΛΗ

