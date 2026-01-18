Μπενίτεθ: «Είμαστε απογοητευμένοι – Δεν κάναμε τίποτα για να παλέψουμε»

Αναλυτικά όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Είμαστε πολύ πολύ απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα. Θεωρώ πως στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα στάθηκε καλά. Ωστόσο, στο δεύτερο τίποτα δεν πήγε καλά και ειδικά μετά το δεύτερο γκολ που δεχθήκαμε. Δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε καθόλου την κατάσταση και δυστυχώς ήρθε το τελικό σκορ».

Για το ποια είναι η εξήγησή του για την εικόνα της ομάδας μετά το 2ο γκολ: «Χάνεις πάρα πολύ την αυτοπεποίθησή σου, κόβονται τα πόδια σου μετά το 2ο γκολ, δέχεσαι και το 3ο γκολ και μετά δεν καταφέρνεις να διαχειριστείς όλη αυτή την κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας γίνει μάθημα στο μέλλον, διότι δεν ήμασταν δυνατοί στο πνευματικό επίπεδο. Όταν βλέπαμε ότι πλέον δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα, ουσιαστικά δεν κάναμε τίποτα για να παλέψουμε κι επειδή έχουμε πολλά παιχνίδια που έρχονται πρέπει να μάθουμε από αυτό».