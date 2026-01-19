Κόπα Άφρικα: Η μεγάλη απόδραση για τη Σενεγάλη - Πήρε το τρόπαιο από το Μαρόκο σε επεισοδιακό τελικό

Η Σενεγάλη επικράτησε 1-0 στην παράταση κόντρα στο Μαρόκο, σε έναν επεισοδιακό τελικό!

Κόπα Άφρικα: Η μεγάλη απόδραση για τη Σενεγάλη - Πήρε το τρόπαιο από το Μαρόκο σε επεισοδιακό τελικό
AP Photo/Mosa'ab Elshamy
Μετά από έναν τελικό που θα μείνει αξέχαστος για όσα έγιναν στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας του 90λεπτου, η Σενεγάλη επιβλήθηκε με 1-0 του Μαρόκου στην παράταση και κατέκτησε τον τίτλο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, για δεύτερη φορά στην Ιστορία της.

Και τα κατάφερε κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθλήκες, μέσα στο «σπίτι» της αντιπάλου της, στο Ραμπάτ.

Χρυσός σκόρερ των νικητής ήταν ο Παπέ Γκουέι στο 94' της παράτασης, με τους Μαροκινούς να χάνουν τη μεγάλη ευκαιρία να πανηγυρίσουν το τρόπαιο μπροστά στο κοινό τους.

Στον τελικό επικράτησε χάος στις καθυστερήσεις του αγώωνα, με το 0-0 να παραμένει.

Ο διαιτητής Εντάλα μετά από κάλεσμα του VAR υπέδειξε πέναλτι σε πέσιμο του Μπραχίμ Ντίας στην περιοχή στο 90'+8 με τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν να μην έχουν προηγούμενο. Το παιχνίδι ξέφυγε εντελώς, καθώς η απόφαση αυτή προκάλεσε την "έκρηξη" των παικτών και του πάγκου της Σενεγάλης, με τις δύο πλευρές να εμπλέκονται σε έντονες αντεγκλήσεις.

Αν σκεφτεί κανείς ότι λίγο νωρίτερα είχε ακυρωθεί γκολ των Σενεγαλέζων, η απόφαση του ρέφερι έκανε έξαλλους τους παίκτες του Παπέ Ντιαό, θεωρώντας ότι το πέναλτι που καταλογίστηκε ήταν ανύπαρκτο.

Η κατάσταση έγινε ακόμη χειρότερη, όταν ο προπονητής της Σενεγάλης κάλεσε τους ποδοσφαιριστές του ν' αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο, κάτι που συνέβη μετά από αρκετά λεπτά καθυστέρησης.

Μπροστά στο ενδεχόμενο της τιμωρίας που θα επιβαλλόταν από τα διεθνή όργανα του ποδοσφαίρου στην εθνική ομάδας κι έχοντας προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, ο αρχηγός της Σενεγάλης, Σαντιό Μανέ, ανέλαβε να επαναφέρει την τάξη στον τελικό. Με προσωπική του ππαρέμβαση κι αφού κατευθύνθηκε στ' αποδυτήρια κατάφερε να πείσει τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο έτσι ώστε να συνεχιστεί και να τελειώσει ο αγώνας.

Κι αυτό συνέβη. Ο αγώνας συνεχίστηκε με την εκτέλεση του πέναλτι από τον Μπραχίμ Ντίας στο 90'+13'. Το χτύπημα... αλά Πανένκα που επιχείρησε, όμως, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν ξεγέλεασε τον Μεντί, ο οποίος δεν κουνήθηκε από την εστία του και μπλόκαρε την μπάλα. Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην ημίωρη παράταση.

Εκεί, όπου στο 94ο λεπτό ο Γκουέι με «κεραυνό» εκτέλεσε τον Μπόνο κι έβαλε μπροστά στο σκορ τη Σενεγάλη (1-0). Παρά τις ευκαιρίες που χάθηκαν στη συνέχεια κι από τις δύο φιναλίστ το σκορ δεν άλλαξε με τον Μανέ και τους συμπαίκτες του να πανηγυρίζουν σα μικρά παιδιά το δεύτερο τρόπαιο στην Ιστορία της Εθνικής ομάδας.

