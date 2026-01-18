Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube
Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη των 14 πρώτων τραγουδιών «EurovisionGR» με βάση τις προβολές σε 24 ώρες
Στον «αέρα» βρίσκονται πλέον και τα 28 τραγούδια που θα αναμετρηθούν στον ελληνικό διαγωνισμό «EurovisionGR», ώστε να επιλεγεί στις 15 Φεβρουαρίου, ποιο θα είναι εκείνο που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό της Βιέννης, στις 16 Μαΐου.
Στο 24ωρο που ακολούθησε από την προβολή τους και μέχρι να γίνουν γνωστά και τα υπόλοιπα 14, κάποια ξεχώρισαν ή καλύτερα όπως προκύπτει με βάση τις προβολές στο YouTube, ένα ήταν εκείνο από την πρώτη ομάδα που κέρδισε μακράν το ενδιαφέρον.
Με 210.000 προβολές μέσα σε ένα 24ωρο ο Ακύλας με το «Ferto» αναδεικνύεται σε φαβορί των πρώτων 14 τραγουδιών.
Τα επόμενα δύο τραγούδια ακολουθούν με σχεδόν 100.000 προβολές διαφορά και είναι το «Parea» με την Evangelia και 134.000 προβολές, ενώ τρίτο είναι το «Χάνομαι» της Marseaux με το «Χάνομαι» με 105 χιλιάδες προβολές.
Τελευταία στην κατάταξη μέχρι στιγμής «Slipping Away» της Niya με 20.000 προβολές.
Δείτε τις προβολές των 14 τραγουδιών του Α' Ημιτελικού μέσα σε 24 ώρες