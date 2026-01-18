Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

Στον «αέρα» βρίσκονται πλέον και τα 28 τραγούδια που θα αναμετρηθούν στον ελληνικό διαγωνισμό «EurovisionGR», ώστε να επιλεγεί στις 15 Φεβρουαρίου, ποιο θα είναι εκείνο που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό της Βιέννης, στις 16 Μαΐου.

Στο 24ωρο που ακολούθησε από την προβολή τους και μέχρι να γίνουν γνωστά και τα υπόλοιπα 14, κάποια ξεχώρισαν ή καλύτερα όπως προκύπτει με βάση τις προβολές στο YouTube, ένα ήταν εκείνο από την πρώτη ομάδα που κέρδισε μακράν το ενδιαφέρον.

Με 210.000 προβολές μέσα σε ένα 24ωρο ο Ακύλας με το «Ferto» αναδεικνύεται σε φαβορί των πρώτων 14 τραγουδιών.

Τα επόμενα δύο τραγούδια ακολουθούν με σχεδόν 100.000 προβολές διαφορά και είναι το «Parea» με την Evangelia και 134.000 προβολές, ενώ τρίτο είναι το «Χάνομαι» της Marseaux με το «Χάνομαι» με 105 χιλιάδες προβολές.

Τελευταία στην κατάταξη μέχρι στιγμής «Slipping Away» της Niya με 20.000 προβολές.

Δείτε τις προβολές των 14 τραγουδιών του Α' Ημιτελικού μέσα σε 24 ώρες

1.«The other side», Alexandra Sieti - 48.000 προβολές

2.«Drop It», THE Astrolabe - 29.000 προβολές

3.«Aphrodite», Desi G - 30.000 προβολές

4.«Ferto», Ακύλας - 210.000 προβολές

5.«Parea», Evangelia - 134.000 προβολές

6.«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος -23.000 προβολές

7.«Slipping Away», Niya - 20.000 προβολές

8.«Χάνομαι», Marseaux - 105.000 προβολές

9.«Άλμα», Rosanna Mailan - 27.000 προβολές

10.«Europa», STEFI - 32.000 προβολές

11.«The Songwriter», Revery - 23.000 προβολές

12.«Chaos», Dinamiss - 69.000 προβολές

13.«YOU & I», STYLIANOS - 23.000 προβολές

14.«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa - 25.000 προβολές