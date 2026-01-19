Νέο βίντεο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: Τα τρία δευτερόλεπτα με την αγαπημένη του Μπέτι

Πριν από μερικά χρόνια, κοντά στο Τσέστερ της Πενσυλβάνια, η θεία του Τζέισον Άιποκ ήθελε να καθαρίσει το σπίτι της τώρα που είχε συνταξιοδοτηθεί. Στην κατοχή της είχε μια συλλογή από παλιά οικογενειακά βίντεο που έπιαναν πολύ χώρο. Μερικές από τις ταινίες ήταν σε φθαρμένα φιλμ και ο Άιποκ αποφάσισε ότι θα έπρεπε να ψηφιοποιήσει τις οικογενειακές ταινίες «ώστε να έχουμε πάντα ένα αντίγραφο σε περίπτωση καταστροφής», είπε. Η μία είχε μια ετικέτα που ξεχώριζε από τις άλλες: «Μάρτιν Λούθερ Κινγκ». Ο Άιποκ άκουγε ιστορίες για αυτήν την ταινία εδώ και χρόνια από τη θεία και τη γιαγιά του, Μαίρη Άιποκ, και αποφάσισε να την ψηφιοποιήσει πρώτα πηγαίνοντας σε ένα κατάστημα ταινιών στη Φιλαδέλφεια. Το αποτέλεσμα ήταν ένα αρχείο MP4, μια έγχρωμη ταινία 13 λεπτών.

Τα πρώτα οκτώ λεπτά της ταινίας δείχνουν πλάνα της οικογένειας Άιποκ- τη γιαγιά, τη θεία και τον πατέρα του Τζέισον Άιποκ- στον ζωολογικό κήπο της Φιλαδέλφεια τον Μάιο του 1950. Ο άνθρωπος πίσω από την κάμερα ήταν ο Γκάρισον Ντίραμ Άιποκ , ο παππούς του Τζέισον, φοιτητής θεολογίας στο Θεολογικό Σεμινάριο Crozer, στο Άπλαντ της Πενσυλβάνια, ένα χρόνο πριν από τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Τα τελευταία πέντε λεπτά της ταινίας δείχνουν πλάνα από τις 9 Μαΐου του 1950, την ημέρα της τελετής αποφοίτησης του Γκάρισον.

Στιγμιότυπο από το βίντεο

Ο Γκάρισον Άιποκ, ο οποίος πέθανε το 1993 σε ηλικία 76 ετών, ήταν βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και υπηρέτησε ως αξιωματικός επικοινωνιών στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Το 1947, εγγράφηκε στο Crozer, όπως πολλοί νεαροί άνδρες που στρέφονταν σε θεολογικές σχολές μετά το τραύμα στο πεδίο της μάχης.

Ο Γκάρισον ήταν ερασιτέχνης λάτρης του ραδιοφώνου και, αφού μετακόμισε με τη Μαίρη σε ένα διαμέρισμα κοντά στην πανεπιστημιούπολη του Crozer,, αγόρασε μία από τις πρώτες τηλεοράσεις στην περιοχή. Αυτό προσέλκυσε κι άλλους φοιτητές της θεολογικής σχολής που ήθελαν να παρακολουθήσουν αγώνες μπέιζμπολ ή αγώνες πυγμαχίας. Μια οικογενειακή ιστορία λέει ότι ο Κινγκ ερχόταν συχνά στο σπίτι τους για να δει τηλεόραση.

Εκείνη την ημέρα αποφοίτησης στις 9 Μαΐου, ο Γκάρισον, τότε 32 ετών, ήρθε προετοιμασμένος με μια υπερσύγχρονη κάμερα. Τα πλάνα του καλύπτουν υπαίθριες συγκεντρώσεις ιεροσπουδαστών και καθηγητών, πολλοί με μαύρες ρόμπες, που περπατούν ανάμεσα στο Παλιό Κεντρικό Κτίριο -όπου έζησε ο Κινγκ μεταξύ 1948 και 1951- και την Αίθουσα Αποφοίτησης.

Τα τρία δευτερόλεπτα του ιστορικού βίντεο

Στην ταινία εμφανίζονται πολλοί καθηγητές του King's Crozer. Στη συνέχεια, για τρία δευτερόλεπτα, ο Άιποκ «πιάνει» τον Κινγκ. Φορώντας ένα λευκό παλτό, στέκεται δίπλα σε μια νεαρή λευκή γυναίκα ονόματι Μπέτι Μόιτζ, η οποία ήταν τότε η κοπέλα του. Μαζί, ανακαλύπτουν την κάμερα του Άιποκ και στρέφονται προς το μέρος της. Η Μπέτι χαμογελάει και ο Κινγκ φαίνεται ικανοποιημένος. Κοντά τους βρίσκεται ένας φίλος, ο συνάδελφός του ιεροσπουδαστής Σίριλ Πάιλ, και η μητέρα της Μπέτι, Χάνα.

Το βίντεο, εκτός αν η οικογένεια Κινγκ έχει φυλάξει προηγουμένως ακυκλοφόρητα οικιακά βίντεο – αποτελεί την πρώτη κινηματογραφική ηχογράφηση του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ εν κινήσει. Επιπλέον, στέκεται δίπλα στην πρώτη γυναίκα που σκέφτηκε ποτέ σοβαρά να παντρευτεί.

Για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ ιστορικό Ντέιβιντ Γκάροου, η ταινία συνεχίζει μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια. Στη βιογραφία του για τον Κινγκ το 1986, με τίτλο «Bearing the Cross», ο Γκάροου ήταν ο πρώτος που σημείωσε το όνομα και το επώνυμο της Μπέτι, κάτι που του επέτρεψε, χάρη σε κάποια διαδικτυακή αναζήτηση και ταξίδια σε όλη τη χώρα, να τη βρει και να μάθει ολόκληρη την ιστορία. «Νομίζω ότι η σκηνή στην ταινία υπογραμμίζει την πραγματικά ευτυχισμένη/προνομιούχα ζωή που είχε ο Μ.Λ.Κ. μέχρι το μποϊκοτάζ των λεωφορείων στο Μοντγκόμερι τον Δεκέμβριο του 1955», λέει ο Γκάροου.

Τον Ιανουάριο του 2021, μιλούσε μέσω Zoom για την έρευνα για την πρώτη μου βιογραφία, «The Seminarian: Martin Luther King Jr Comes of Age» Η εκδήλωση είχε οργανωθεί από τον τότε διευθυντή της βιβλιοθήκης J Lewis Crozer, Mαρκ Γουίνστον, και την επικεφαλής προγραμματισμού, Σούζαν Γουόλερ. Μετά από 45 λεπτά, ακολούθησε μια μη ηχογραφημένη συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων. Η σύζυγος του Τζέισον, Γκρέτσεν ήταν παρούσα και μου μίλησε για αυτήν την ταινία και με ρώτησε αν θα ήθελα να τη δω όταν θα ήταν διαθέσιμη. Φυσικά, είπα ναι, και όπως ήταν αναμενόμενο, στις 11 Ιανουαρίου του 2024, έλαβα ένα email από τον Τζέισον.

Όταν είδα τον Κινγκ με την Μπέτι, κούνησα το κεφάλι μου με δυσπιστία. Η Μπέτι μου είχε πει όταν της μίλησα ότι η άνοιξη και το φθινόπωρο του 1950 ήταν η εποχή που η σχέση τους ήταν στο απόγειό της, όταν ήταν, όπως η ίδια έλεγε, «τρελά, τρελά ερωτευμένοι, με τον τρόπο που οι νέοι μπορούν να ερωτευτούν».

Ο Κινγκ εργαζόταν στην κουζίνα όταν πρωτοέφτασε στην πανεπιστημιούπολη το 1948, βοηθώντας τη μητέρα της Μπέτι, Χάνα, με τα πιάτα. Παρευρέθηκε σε αυτή την αποφοίτηση τον Μάιο για δύο λόγους: για να βοηθήσει τη Χάνα και για να εκπροσωπήσει την επόμενη τάξη αποφοίτησης ως ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του φοιτητικού σώματος. Στην αρχή του δεύτερου έτους του, είχε εκλεγεί στη θέση του προέδρου, πράγμα που σήμαινε την οργάνωση του εβδομαδιαίου προγράμματος εκκλησιαστικής λειτουργίας. Ο Κινγκ μπορεί να εκφώνησε μια σύντομη ομιλία συγχαίροντας την τάξη αποφοίτησης, αφού τον παρουσίασε ο πρόεδρος του Crozer.

Στο περιβάλλον τους πολλοί ήταν εκείνοι που εξέφραζαν φόβους για τη σχέση τους. Εικοσι εννέα πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του αμερικανικού νότου, εξακολουθούσαν να έχουν νόμους που απαγόρευαν τον γάμο μεταξύ διαφορετικών φυλών, με μια δημοσκόπηση της Gallup το 1958 να δείχνει ότι μόνο το 4% των ανθρώπων ενέκριναν τους «γάμους μεταξύ λευκών και έγχρωμων».

Πόσο σημαντικά είναι, λοιπόν, αυτά τα τρία δευτερόλεπτα; Εκτός του ότι είναι η παλαιότερη κινηματογραφική ηχογράφηση του Κινγκ, επιβεβαιώνει περαιτέρω τη σχέση μεταξύ του Κινγκ και της Μπέτι Μόιτζ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μόλις ένα μήνα αργότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Ιουνίου 1950, ο Κινγκ ενεπλάκη στο πρώτο του περιστατικό που σχετιζόταν με τα πολιτικά δικαιώματα, αφού του αρνήθηκαν την εξυπηρέτηση σε ένα καφέ/μπαρ στο Μέιπλ Σέιντ του Νιου Τζέρσεϊ, 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από το παλιό κεντρικό κτίριο του Crozer.

Ήταν ερωτευμένοι, όσο απαγορευμένο κι αν ήταν αυτό

Τα χρόνια του Κινγκ στο Crozer (1948-1951) ήταν ζωτικής σημασίας για την πνευματική του ανάπτυξη και του έδωσαν την ευκαιρία να βρει τη δική του φωνή μακριά από την κυρίαρχη σκιά του πατέρα του στην Ατλάντα. Σε αυτή τη μικροσκοπική στιγμή της 9ης Μαΐου, ο Κινγκ δεν είχε ακόμη δεσμευτεί για τον μελλοντικό του προορισμό, το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, και σύντομα θα εξέταζε άλλες ευκαιρίες στο Γέιλ και ακόμη και στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου στη Σκωτία. Αυτός και η Μπέτι ήταν ερωτευμένοι, όσο απαγορευμένο κι αν ήταν αυτό, και το ενδιαφέρον του Κινγκ για το Εδιμβούργο πήγαζε από την επιθυμία του να συνεχίσει τη σχέση του με την Μπέτι, μακριά από την αυστηρή κρίση των συνομηλίκων του.

Τελικά, επέλεξαν να χωρίσουν τους δρόμους τους, με την αρνητικότητα της κοινωνίας απέναντι στον διαφυλετικό γάμο να αποτελεί σημαντικό παράγοντα, αφήνοντας τον Κινγκ, όπως το έθεσε ο μέντοράς του στο Crozer, αιδεσιμότατος Τζ. Πίους Μπάρμπουρ, «έναν άνθρωπο με ραγισμένη καρδιά. Δεν ανάρρωσε ποτέ».

Αφού είδε το βίντεο, ο βιογράφος του Κινγκ, Τζόναθαν Έιγκ, σχολίασε την αξία του. «Είναι συναρπαστικό», είπε ο Έιγκ, του οποίου το βιβλίο «King: A Life» κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ για τη βιογραφία το 2024, «σαν να βλέπεις έναν χαμένο φίλο στο δρόμο, μόνο που είναι καλύτερο. Είναι ένα νέο παράθυρο σε μια από τις πιο σημαντικές ζωές μας - και βλέπουμε τον νεαρό ML χαρούμενο, ερωτευμένο και σχετικά ξέγνοιαστο. Τι δώρο!»

Όπως το θέτει ο 52χρονος Τζέισον Άιποκ, η ταινία ήταν «απλώς μια ενδιαφέρουσα υποσημείωση για τον Δρ. Κινγκ», μια υποσημείωση που ο παππούς του είχε ονομάσει «Μάρτιν Λούθερ Κινγκ». Αλλά αφού έμαθε για τη σχέση του Κινγκ με την Μπέτι Μόιτζ, ο Τζέισον ένιωσε ότι «η ταινία έγινε κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό προσωπικό κειμήλιο - ήταν ένα ακόμη κομμάτι της ιστορίας που έπρεπε να μοιραστεί».

Διαβάστε επίσης