Εκτέλεσε τυχαία 3 τουρίστες κοντά στη Disney World - Κυκλοφορούσε ελεύθερος με ιστορικό παραφροσύνης

Τραγικό θάνατο βρήκαν τρεις τουρίστες μέσα σε ένα ενοικιαζόμενο ακίνητο, σε μια περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλή στους επισκέπτες του Walt Disney World Resort.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Ahmad Jihad Bojeh, 29 ετών, συνελήφθη για την «εν ψυχρώ» δολοφονία των τριών τουριστών που έμεναν δίπλα στο σπίτι του στο Kissimmee.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε κλήσεις για πυροβολισμούς στο ενοικιαζόμενο ακίνητο στο Indian Point Circle το μεσημέρι του Σαββάτου. Όταν έφτασαν ανακάλυψαν νεκρούς τους τρεις άνδρες να κείτονται στην αυλή.

Δύο από τα θύματα αναγνωρίστηκαν ως δύο αδέρφια, ο Ρόμπερτ Λιούις Κραφτ, 70 ετών, από το Μίσιγκαν και ο Ντάγκλας Τζόζεφ Κραφτ, 68 ετών, από το Κολόμπους του Οχάιο. Το τρίτο θύμα είναι ένας 68χρονος άγνωστος φίλος από το Οχάιο, η ταυτότητα του ποιου θα ανακοινωθεί αφότου ενημερωθούν οι συγγενείς τους.

Ο δράστης συνελήφθη μία ώρα μετά μέσα στο σπίτι του με τις τρεις κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού με την αστυνομία να θεωρεί ως τυχαίο το κίνητρο του δράστη, καθώς δεν προηγήθηκε διένεξη με τους τρεις τουρίστες.

Δύο πυροβόλα όπλα ανακαλύφθηκαν στο σπίτι του Bojeh αφού η αστυνομία εκτέλεσε ένταλμα έρευνας. Οι αρχές διαπιστώνουν επί του παρόντος εάν χρησιμοποιήθηκαν για τη δολοφονία των δύο αδελφών και του φίλου τους.

Η τριάδα των τουριστών εγκλωβίστηκε στο ενοικιαζόμενο ακίνητο λόγω προβλήματος με το αυτοκίνητο και αναγκάστηκε να παρατείνει τη διαμονή τους το Σάββατο. Ένα άλλο άτομο που έμενε στο ακίνητο με την ομάδα είχε ήδη φύγει την προηγούμενη μέρα, πρόσθεσε ο σερίφης.

Δεν είναι αμέσως σαφές τι έκαναν οι τουρίστες στην περιοχή ή πόσο καιρό έμεναν στο κατάλυμα.

Ο σερίφης περιέγραψε τον Bojeh ως έναν προβληματικό κάτοικο που «πήγαινε συχνά στο γραφείο του σερίφη».

Παρά τη συχνή εμφάνιση του δράστη στο αστυνομικό τμήμα, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που μένουν να απαντηθούν για την ψυχική του υγεία και γιατί με ένα βαρύ ιστορικό δεν βρισκόταν υπό κάποιου είδους επιτήρηση.

Ο Bojeh είχε συλληφθεί στο παρελθόν το 2021 αφού πυροβόλησε εναντίον ενός ατόμου και τυχαίων οχημάτων σε πάρκινγκ βενζινάδικου της πόλης, αλλά αργότερα, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, αθωώθηκε από τις κατηγορίες λόγω παραφροσύνης.

Ένας δικαστής διέταξε να κρατηθεί ο φερόμενος ως τρελός δολοφόνος χωρίς εγγύηση.