Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στέκεται στη σκηνή μετά την απονομή του Βραβείου Ειρήνης της FIFA κατά τη διάρκεια της κλήρωσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 στο Κένεντι Σέντερ της Ουάσινγκτον

Μεγάλη αναταραχή και σύγχυση προκάλεσε η πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ να απαγορεύσουν την έκδοση βίζας για 75 χώρες, μόλις λίγους μήνες πριν τη διεξαγωγή του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος στον πλανήτη, του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι 75 χώρες περιλαμβάνουν τη Βραζιλία, την Κολομβία, την Γκάνα και το Μαρόκο - όλες έχουν προκριθεί στο τουρνουά η διεξαγωγή του οποίου, θα γίνει εκτός των ΗΠΑ, σε Καναδά και Μεξικό.

Στις 14 Ιανουαρίου στο Χ (πρώην Twitter) αναρτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας: «Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα σταματήσει την επεξεργασία μεταναστευτικής βίζας από 75 χώρες των οποίων οι μετανάστες λαμβάνουν πρόνοια από τον αμερικανικό λαό σε απαράδεκτα ποσοστά. Το πάγωμα θα παραμείνει ενεργό έως ότου οι ΗΠΑ μπορέσουν να διασφαλίσουν ότι οι νέοι μετανάστες δεν θα αποσπάσουν πλούτο από τον αμερικανικό λαό».

Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά από αυτό προέκυψε χάος, καθώς όσοι ήθελαν να ταξιδέψουν για να απολαύσουν το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα, ξαφνικά έμειναν μετέωροι.

Φυσικά, μετά το αλαλούμ ήρθαν οι διευκρινίσεις από πλευράς ΗΠΑ, ξεκαθαρίζοντας πως η απαγόρευση αφορά μόνο μεταναστευτικές βίζες και όχι προσωρινές τουριστικές ή επαγγελματικές. Δεν θα επηρεάσει δηλαδή, όπως διευκρινίστηκε τουρίστες, αθλητές και τις οικογένειές τους και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης που σκοπεύουν να ταξιδέψουν για το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Επιπλέον, η FIFA εξέδωσε μια δήλωση, επαναλαμβάνοντας αυτό το σημείο.

«Η Αμερική καλωσορίζει τον κόσμο. Πάντα λέγαμε ότι αυτό θα είναι το μεγαλύτερο και πιο περιεκτικό Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA στην ιστορία – και η υπηρεσία FIFA PASS είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα αυτού», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Εκτός από τις μη μεταναστευτικές βίζες που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες, η FIFA ανακοίνωσε πρόσφατα το Σύστημα Προγραμματισμού Ραντεβού Προτεραιότητας της FIFA (FIFA PASS).

Όσοι έχουν έγκυρο εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορούν να υποβάλουν αίτηση για FIFA PASS, το οποίο θα τους δώσει πρόσβαση σε ραντεβού προτεραιότητας για συνέντευξη βίζας πριν από το τουρνουά.