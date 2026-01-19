Τατόι: Με γοργούς ρυθμούς η αποκατάσταση - Αυτά θα είναι τα μουσεία

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη παρείχε σήμερα όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις εξέλιξη των εργασιών στο Τατόι.

«Το Τατόι είναι σύνθετο πολυεπίπεδο πρόγραμμα. Η αποκατάστασή του είναι σε πλήρη εξέλιξη, ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2026 θα αποδοθούν τρία μουσεία, εννέα κτήρια αποκαταστημένα και ένα σύστημα ολοκληρωμένων δικτύων υποδομών, γιατί τώρα δεν υπάρχει αποχέτευση, ύδρευση, ηλεκτρισμός. Μέχρι το 2019 δεν υπήρχε απλώς εγκατάλειψη αλλά και βανδαλισμοί», ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού μιλώντας στο Mega.

Σύμφωνα με την κυρία Μενδώνη το σχέδιο του ανακτόρου έχει ολοκληρωθεί.

Τα μουσεία στο Τατόι θα είναι:

-το μουσείο της έπαυλης, η ιστορία δηλαδή της τέως βασιλικής οικογένειας

-το μουσείο των αμαξών

-το μουσείο αυτοκινήτων

-το μουσείο αγροτικής παραγωγής

