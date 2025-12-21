Τατόι: Ανοίγει ο διαγωνισμός για ιδιώτες επενδυτές σε 24 ιστορικά κτίρια

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός που απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι.

Στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού είναι να αναδειχθεί ξανά το Τατόι μετά από χρόνια εγκατάλειψης και να μετατραπεί σε ένα νέο τουριστικό και επισκέψιμο πόλο, προσφέροντας βιωσιμότητα, ιδιαίτερα μετά τις μεγάλες ζημιές που υπέστη από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, θα παραχωρηθούν προς ενοικίαση 24 κτίρια του ιστορικού πυρήνα, με την ιδιοκτησία να παραμένει στο ελληνικό δημόσιο. Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, που προγραμματίζεται για το 2026, θα υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές.

Οι χώροι που θα διατεθούν περιλαμβάνουν ξενώνες, κατοικίες προσωπικού, διοικητικά και βοηθητικά αγροτικά κτίρια, στάβλους, εργαστήρια και άλλες υποδομές. Στον διαγωνισμό δεν περιλαμβάνονται τα μουσεία, τα βασιλικά ανάκτορα και οι πολιτιστικοί χώροι.

Το υπουργείο αναζητά επενδυτές που θα αξιοποιήσουν αυτούς τους χώρους για ήπια φιλοξενία, εστίαση και ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες, προκειμένου να αναζωογονηθεί το ιστορικό κτήμα και να επανέλθει στο επίκεντρο της κοινωνικής και τουριστικής ζωής.