Το Telekom Center Athens ανοίγει σύντομα τις ψηφιακές του πόρτες: Δείτε το εντυπωσιακό teaser

Κατά γενική ομολογία, το πιο σύγχρονο και λειτουργικό γήπεδο μπάσκετ στην Ελλάδα είναι το Telekom Center Athens. Όποιος έχει βρεθεί εκεί είναι μάλλον αδύνατο να μην έχει εντυπωσιαστεί από το glass floor, τον φωτισμό που προέρχεται από τα LED συστήματα σε όλο το γήπεδο και φυσικά την ταυτότητα του χώρου.

Βέβαια, στις μέρες μας, είναι γνωστό πως η ταυτότητα (και) ενός γηπέδου δεν ορίζεται πλέον μόνο από τις φυσικές του υποδομές, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί και αλληλεπιδρά με το κοινό του στον ψηφιακό κόσμο. Το Telekom Center Athens, λοιπόν, περνάει πλέον στην επόμενη φάση της εξέλιξής του: Με την ανακοίνωση της επίσημης ιστοσελίδας του, η οποία πρόκειται να είναι διαθέσιμη online στο προσεχές διάστημα, το venue αναμένεται να ενισχύσει τη διασύνδεσή του με τους φιλάθλους και τους επισκέπτες του.

Η πρώτη «γεύση» μέσα από τα social media

Η είδηση για το ψηφιακό βήμα του Telekom Center Athens έγινε γνωστή μέσα από ένα σύντομο teaser video που κυκλοφόρησε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram. Το βίντεο δεν αποτελεί απλώς μια ανακοίνωση, αλλά μια αναδρομή στη δυναμική πορεία του χώρου μέχρι σήμερα.

Μέσα από επιλεγμένα στιγμιότυπα, παρουσιάζεται το εύρος των διοργανώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο venue -από αγώνες Euroleague μέχρι μεγάλες συναυλίες- θυμίζοντάς μας ότι το Telekom Center Athens είναι ένας σύγχρονος πολυχώρος εκδηλώσεων που υποστηρίζει απαιτητικές και ετερόκλητες δράσεις.

Ένας νέος ψηφιακός προορισμός έρχεται

Η καμπάνια λανσαρίσματος που ξεκινά με αυτό το video στοχεύει να αναδείξει τη φιλοσοφία του venue, εστιάζοντας στην παροχή ολοκληρωμένων εμπειριών. Στη μέχρι τώρα πορεία του, το Telekom Center Athens έχει καθιερωθεί ως ένα κομβικό σημείο για events: Εταιρικές εκδηλώσεις, όπου η τεχνολογική υπεροχή είναι το ζητούμενο, πολιτιστικές δράσεις, φιλοξενώντας καλλιτεχνικά δρώμενα που απαιτούν ευελιξία χώρου και, προφανώς, αθλητικές διοργανώσεις, προσφέροντας τις υποδομές για υψηλού επιπέδου θεάματα.

Δεν θεωρείται τυχαία σημείο αναφοράς για μεγάλης κλίμακας events και αυτό ακριβώς θα μπορούν να το δουν όσοι ενδιαφέρονται και στο ψηφιακό περιβάλλον. Το νέο website του Telekom Center Athens σχεδιάστηκε με τέτοιον τρόπο ώστε να λειτουργήσει ως ένας κεντρικός κόμβος ενημέρωσης, κάτι που θα δει σύντομα το κοινό.

Έτσι, μέσα από την ιστοσελίδα, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια σειρά από δυνατότητες. Συγκεκριμένα, μέσα από αποκλειστικές εικόνες, το κοινό θα μπορεί να ανακαλύψει τις δυνατότητες και τη διαρρύθμιση του venue, να ενημερώνεται για όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και τα νέα που αφορούν στο Telekom Center Athens, αλλά και να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις γύρω από τη δραστηριότητα και τη δυναμική του venue.

Η αντίστροφη μέτρηση για το επίσημο λανσάρισμα του website έχει ήδη ξεκινήσει, με τις ψηφιακές πόρτες του Telekom Center Athens να αναμένεται να ανοίξουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σε μια περίοδο που η ανάγκη για ποιοτικούς χώρους εκδηλώσεων παραμένει υψηλή, η ενδυνάμωση της ψηφιακής παρουσίας του venue έρχεται να επιβεβαιώσει τη θέση του ως ένας σύγχρονος και εξωστρεφής χώρος, έτοιμος να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του κοινού.