Bρετανία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες ξεβράστηκαν σε παραλία - Το ασυνήθιστο θέαμα

Μια παραλία στο Σάσεξ της Αγγλίας πλημμύρισε με... τηγανητές πατάτες, αφού αρκετά εμπορευματοκιβώτια που περιείχαν «τρόφιμα και συσκευασίες» έπεσαν από το πλοίο μεταφοράς τους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ρίχνοντας «χιλιάδες σακούλες» με τα αλμυρά σνακ κατά μήκος της ακτής.

Το ασυνήθιστο θέαμα σόκαρε τους ντόπιους, οι οποίοι είπαν ότι οι πατάτες βρέθηκαν σε βάθος 76 εκατοστών σε ορισμένα σημεία. Ο Τζόελ Μπονίτσι, ένας κάτοικος της περιοχής, δήλωσε στο BBC ότι «έπρεπε να κοιτάξει δύο φορές» κατά τη διάρκεια της πρωινής του βόλτας στο Φόλινγκ Σαντς το Σάββατο το πρωί, όπου το «τσουνάμι» από πατάτες έφτασε στην ξηρά.

«Η παραλία έμοιαζε με τις χρυσές αμμουδιές της Καραϊβικής», είπε στη New York Post. Η Ακτοφυλακή της Μεγάλης Βρετανίας δήλωσε ότι 16 εμπορευματοκιβώτια έπεσαν από ένα φορτηγό πλοίο τον περασμένο μήνα, με αποτέλεσμα τρόφιμα όπως κρεμμύδια και μπανάνες να ξεβραστούν στην παραλία, αλλά «τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό», δήλωσε ο Μπονίτσι.

Chip-wrecked! Millions of uncooked fries wash up on British beach https://t.co/vWhDcfyLCJ — Daily Mail (@DailyMail) January 19, 2026

Υπάρχουν φόβοι ότι οι πλαστικές σακούλες που έμειναν πίσω μόλις οι τηγανητές πατάτες έφτασαν στην ξηρά και αποκολλήθηκαν από τη συσκευασία τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για την υδρόβια άγρια ​​ζωή, συμπεριλαμβανομένης μιας μικρής αποικίας με φώκιες που βρίσκεται κοντά.

«Κάνω καταδύσεις αρκετά τακτικά και ξέρω πώς είναι οι φώκιες. Αν δουν τις σακούλες, θα παίξουν μαζί τους ή θα προσπαθήσουν να τις φάνε», είπε. Ακτιβιστές για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν κάνει έκκληση σε μια τοπική ομάδα στο Facebook που αναζητά εθελοντές για να βοηθήσουν στον καθαρισμό της παραλίας από τα συντρίμμια.

Το Συμβούλιο της Κομητείας του Ανατολικού Σάσεξ εξέδωσε προειδοποίηση προς τους ντόπιους να λάβουν προφυλάξεις εάν επισκεφθούν την παραλία σύντομα. «Παρακαλώ κρατήστε τα σκυλιά σας δίπλα σας με λουρί, καθώς ορισμένες από τις τροφές που ξεβράζονται στην ακτογραμμή μπορεί να είναι επιβλαβείς για αυτά», δήλωσε ένας εκπρόσωπος. Η ακτοφυλακή έχει αναπτύξει αεροσκάφη για να αναζητήσει επιπλέον χυμένα εμπορευματοκιβώτια, αλλά δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί άλλα εμπορευματοκιβώτια στα ανοιχτά.