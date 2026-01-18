Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (18/1) η κλήρωση 3016 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 12.700.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 13, 17, 28, 29, 42 και Τζόκερ το 2.

Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωση τουλάχιστον 13.500.000 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αποψινή κλήρωση αναδείχθηκαν 7 επιτυχημένα δελτία στην δεύτερη κατηγορία που κερδίζουν το ποσό των 100.000 ευρώ το κάθε ένα.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.