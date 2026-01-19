Χίος: Στο νοσοκομείο γυναίκα διαιτητής - Της επιτέθηκε προπονητής

Η διαιτητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση - Συνελήφθη ο προπονητής

Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε μία γυναίκα διαιτητής, μετά το τέλος του αγώνα Όμηρος Καλλιμασίας – Κανάρης Νενήτων για το πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας στη Χίο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο chiospress.org, μετά το τέλος του αγώνα που έληξε 1-1, ο προπονητής του Κανάρη πήγε στα αποδυτήρια και επιτέθηκε στη γυναίκα διαιτητή.

Η κ. Κατσάλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο προπονητής, ο οποίος αργότερα, με προφορική εντολή αφέθηκε ελεύθερος.

Η υπόθεση θα λυθεί στα ποινικά και αθλητικά δικαστήρια, ενώ το μεσημέρι της Δευτέρας θα συνεδριάσει η ΕΠΣ Χίου. Ήδη, ορισμένα μέλη της ζητούν την αποπομπή του προπονητή από τη θέση του Ενωσιακού προπονητή των Μικτών Ομάδων της ΕΠΣ Χίου.

