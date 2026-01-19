Επίδομα μητρότητας: Πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους

Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα μητρότητας στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το επίδομα αποτελεί οικονομική στήριξη σε χιλιάδες νέες μητέρας, με την πρώτη δόση να αφορά ασφαλισμένες που έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως την αίτησή τους και έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

μισθωτές μητέρες

ελεύθερες επαγγελματίες

αγρότισσες

Το επίδομα αφορά όσες υπέβαλαν και οριστικοποίησαν την αίτησή τους στο χρονικό διάστημα από 18 Δεκεμβρίου 2025 έως και 15 Ιανουαρίου 2026 και σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Το ποσό

Το ύψος του επιδόματος μητρότητας εξαρτάται από τις ασφαλιστικές αποδοχές και το συνολικό ασφαλιστικό ιστορικό κάθε δικαιούχου. Ενδεικτικά, σε περίπτωση μεικτού μισθού 1.200 ευρώ, ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει ποσό 880 ευρώ, που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 320 ευρώ καλύπτεται από τον εργοδότη.

