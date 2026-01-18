Επίδομα θέρμανσης: Το λάθος που δεν πρέπει να κάνετε για να πάρετε τα χρήματα

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν στην αίτησή τους για το επίδομα θέρμανσης οι δικαιούχοι που σκοπεύουν να αγοράσουν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο.

Ειδικότερα, πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι η αίτησή τους έχει οριστικοποιηθεί σωστά και ότι στο σύστημα της ΑΑΔΕ εμφανίζεται καταχωρημένος και ενεργός τραπεζικός λογαριασμός, καθώς σε περίπτωση που δεν έχει δηλώθεί IBAN η επιδότηση δεν μπορεί να καταβληθεί, ακόμη και αν η αγορά πετρελαίου πραγματοποιηθεί κανονικά.

Επιπλέον, κατά την παραγγελία, τα στοιχεία που δίνονται στον προμηθευτή πρέπει να ταυτίζονται απόλυτα με αυτά της αίτησης, δηλαδή ο ΑΦΜ να είναι ο ίδιος με του δικαιούχου, ενώ ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος να αφορά την κατοικία που έχει δηλωθεί στο myΘέρμανση.

