Σαν σήμερα 10 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 10 Φεβρουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 10 Φεβρουαρίου.
- 1913 - Πεθαίνει ο Ολυμπιονίκης Κωνσταντίνος Τσικλητήρας, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές του κλασικού αθλητισμού. Διακρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912, κατακτώντας χρυσό και χάλκινο μετάλλιο στα άλματα άνευ φοράς. Ο Τσικλητήρας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών από μηνιγγίτιδα, έχοντας προηγουμένως καταταγεί εθελοντικά στον ελληνικό στρατό κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους. Σύμβολο αθλητικής αριστείας και ανιδιοτελούς προσφοράς.
- 1943 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Προσπαθώντας να προκαλέσει την άρση της πολιορκίας του Λένινγκραντ, ο σοβιετικός Κόκκινος Στρατός δεσμεύει γερμανικά στρατεύματα και Ισπανούς εθελοντές στη μάχη του Κράσνι Μπορ.
- 1947 - Υπογράφεται στο Παρίσι η συνθήκη ειρήνης της Ιταλίας με τις συμμαχικές δυνάμεις, σύμφωνα με την οποία τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στην Ελλάδα.
- 1996 - Ο υπερυπολογιστής της IBM, Deep blue, νικά για πρώτη φορά τον Γκάρι Κασπάροφ στο σκάκι.
- 2005 - Πεθαίνει ο Άρθουρ Μίλερ. Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Αμερικανούς θεατρικούς συγγραφείς.
