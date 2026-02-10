Σαν σήμερα 10 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 10 Φεβρουαρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 10 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ο Κνωσταντίνος Τσικλητήρας στους Ολυμπιακούς αγώνες του 1912

WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 10 Φεβρουαρίου.

  • 1913 - Πεθαίνει ο Ολυμπιονίκης Κωνσταντίνος Τσικλητήρας, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές του κλασικού αθλητισμού. Διακρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912, κατακτώντας χρυσό και χάλκινο μετάλλιο στα άλματα άνευ φοράς. Ο Τσικλητήρας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών από μηνιγγίτιδα, έχοντας προηγουμένως καταταγεί εθελοντικά στον ελληνικό στρατό κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους. Σύμβολο αθλητικής αριστείας και ανιδιοτελούς προσφοράς.
  • 1943 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Προσπαθώντας να προκαλέσει την άρση της πολιορκίας του Λένινγκραντ, ο σοβιετικός Κόκκινος Στρατός δεσμεύει γερμανικά στρατεύματα και Ισπανούς εθελοντές στη μάχη του Κράσνι Μπορ.
  • 1947 - Υπογράφεται στο Παρίσι η συνθήκη ειρήνης της Ιταλίας με τις συμμαχικές δυνάμεις, σύμφωνα με την οποία τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στην Ελλάδα.
  • 1996 - Ο υπερυπολογιστής της IBM, Deep blue, νικά για πρώτη φορά τον Γκάρι Κασπάροφ στο σκάκι.
  • 2005 - Πεθαίνει ο Άρθουρ Μίλερ. Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Αμερικανούς θεατρικούς συγγραφείς.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 1.240 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απαντήσεις από τον ΕΦΚΑ για τις απώλειες στις συντάξεις χηρείας – Τι ισχύει για τον υπολογισμό τους

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί σε νέο αμερικανικό πλήγμα κατά σκάφους διακίνησης ναρκωτικών

03:16ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026: Η προκήρυξη για τις 2.628 θέσεις στο Δημόσιο από επιλαχόντες του γραπτού διαγωνισμού – Ο πίνακας με τις θέσεις

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ουγγαρία ο Ρούμπιο μετά τη στήριξη Τραμπ σε Όρμπαν

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Ισραήλ για επέκταση του ελέγχου στη Δυτική Όχθη

01:58ΕΡΓΑΣΙΑ

52η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 150 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας

01:34ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Μέχρι πότε θα ισχύουν – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

01:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με άνοδο ξεκίνησε η εβδομάδα στη Wall Street – Ιστορικό ρεκόρ για τον Dow Jones

00:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: Μύθοι και αλήθειες για τα όρια χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης κατά την απονομή της Δικαιοσύνης

00:24ΕΘΝΙΚΑ

Προκλητική επίθεση Φιντάν σε Δένδια: «Λειτουργεί ανασταλτικά στην προσπάθεια ελληνοτουρκικής προσέγγισης»

23:58LIFESTYLE

H Sydney Sweeney μαγνήτισε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί με φόρεμα αρχαιοελληνικού στυλ

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μια σχολική εκδρομή που νίκησε τον χρόνο

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τη δολιοφθορά στους σιδηροδρόμους κατά την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στην Ηγουμενίτσα

23:44ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Χαράλαμπος: Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη των λοιμωδών νοσημάτων

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην άμυνα

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πληρότητες «φωτιά» στο καρναβάλι, πόσο στοιχίζει ένα τριήμερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Λάμπρος Φιλίππου: Ένοχος ο ηθοποιός και σκηνοθέτης για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Ρωσία: Βίασε τη 17χρονη κόρη του αφεντικού του και την τάισε στα γουρούνια

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτό ήταν το όνομα του συνδέσμου του σμηνάρχου

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Catherine O’Hara: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου της διάσημης ηθοποιού

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα: Κόρη σκότωσε τη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στην ΕΑΒ: «Δεν κάνουμε πίσω» δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο newsbomb

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική επίθεση σε θωρακισμένο όχημα μεταφοράς χρημάτων στην Ιταλία - Πάνοπλοι ληστές το ανατίναξαν στη μέση του δρόμου

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως την Παρασκευή - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

20:15WHAT THE FACT

Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Χίο: Δικηγόροι ΜΚΟ δεν πήγαν στους μετανάστες, αλλά συνήγοροι του φερόμενου διακινητή

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέμισαν τον τοίχο στην ανακαίνιση και βρήκαν χαρτονόμισμα και σημείωμα 20 ετών

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Νίκου Πλακιά για τα «χαμένα βίντεο» από τα Τέμπη - Γνήσια 100%, κανέναν παράνομο φορτίο

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Απέραντη θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης Ευανθίας – Η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η ιστορία γράφεται αλλιώς: Πώς ο Μάικλ Ντάγκλας θα έχανε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1988

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

20:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Δώρας στο Αγρίνιο: Ο κατηγορούμενος ανακάλεσε την αρχική του κατάθεση - Επικαλείται αλκοόλ και ψυχοφάρμακα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ